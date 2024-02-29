Общество

Мама, хочу монстра!

Иностранные игрушки могут исчезнуть из российских детских садов. В Госдуме считают, что для малышей следует закупать исключительно отечественные товары, которые не вызывают «сомнений». Тем временем, Роскачество разработало ГОСТ, который позволит проводить психолого-педагогическую экспертизу подобной продукции во избежание нанесения вреда здоровью детей.

Насколько необходимы эти нововведения? Действительно ли импортная «нечисть» способна повредить психику юных россиян? В силах ли отечественные производители закрыть потребности рынка? Каким принципом руководствуются псковские родители, приобретая развлечения для своих чад? Ответы на эти и другие вопросы - в материале Псковской Ленты Новостей.

Иллюстрация сгенерирована с помощью нейросети Kandinsky 3.0

По стандарту

Законодатели уже неоднократно обращались к теме запрета иностранной продукции для детей. К примеру, несколько лет назад общественность ополчилась на популярную серию «Школа монстров», продвижением которой занималась американская компания-производитель кукол Барби Mattel. Якобы, персонажи из загробного мира могут негативно влиять на психическое состояние детей.

Позже звучала идея запретить костюмы «Хагги-Вагги» и прочих «упырей» на детских утренниках в целях продвижения отечественных персонажей и укрепления традиционных ценностей. Кстати, игрушку, созданную по мотивам популярной компьютерной игры, ещё в 2022 году исследовали специалисты Роскачества. С точки зрения влияния на психику зубастый монстр оказался безопасным и не вызывал у детей агрессии, а вот к составу возникли вопросы - в нём обнаружили опасные химикаты.

Сейчас организация исследует на предмет психологической безопасности кукол Барби и их аналоги в соответствии с недавно разработанным проектом ГОСТа, в котором отражено, что игрушки не должны изображать сцены жестокости и насилия, побуждать детей к совершению антиобщественных действий, вызывать страх или панику. Также в Роскачестве считают, что для ментального здоровья юных россиян вредны изделия, которые представляют половые отношения, содержат бранные слова. Авторы первой редакции стандарта чётко прописали признаки безопасной для детей и соответствующей их нравственному воспитанию продукции в зависимости от возраста.





Иллюстрация сгенерирована с помощью нейросети Kandinsky 3.0

Предполагается, что производители смогут использовать этот ГОСТ на добровольной основе, а для государственных заказчиков, например детских садов и других учебно-методических организаций, это станет руководством к действию. Тем самым, отечественные производители получат конкурентное преимущество при госзаказе на поставку в детские учреждения.

Депутат Госдумы, член комитета ГД по международным делам Мария Бутина подчеркнула, что иностранные игрушки вообще не должны закупаться в российские сады в рамках госзаказа. Родители вольны делать, что хотят, а в бюджетных учреждениях «иностранщине» не место, считает парламентарий.

Сохранить опыт и наследие

Данная инициатива необходима для экономики страны и поддержки российских производителей, а вот по части благополучия детей у некоторых родителей есть сомнения. «Важна не страна-производитель, а качество самой игрушки, чтобы она отвечала заявленным требованиям. Да и в детских садах важны не только игрушки, но и качество методического материала для предметно-игровой деятельности для развития детей», - озвучила свою позицию многодетная мама из Пскова Елизавета Иванова.

Она согласилась, что, если в детсады закупят кукол в традиционных русских костюмах или в костюмах народов России, с хорошими волосами и приятными лицами, выдержанных анатомически и не похожих на Барби, ничего дурного не произойдёт. Но только при условии, если эти куклы будут качественными.

Кроме того, потребуются гарантии, что изделия произведены именно в России. Псковичка привела пример: однажды она заказала на маркетплейсе игрушку производителя с российским названием, а впоследствии на коробке обнаружилась надпись мелким шрифтом «Сделано в Китае».

Она уточнила, что не придерживается конкретных брендов или страны-производителя, а выбирает просто хорошие игрушки, которые встречаются у разных производителей. Есть импортные вещи, которые сложно заменимы, в том числе интерактивные - их производство в России не слишком налажено.

Также семья приобретает много отечественной продукции, в том числе одежду, обувь, игрушки и другие предметы детского обихода. Зачастую такие товары стоят довольно прилично, но они высочайшего качества. «Разнообразие товаров для детей российского производства выросло колоссально. Игрушки совершенно потрясающие, их качество великолепное. Мне кажется, это нужно поддерживать. Но одними ограничениями ни к чему не придешь. Вот если у каждого будет возможность купить хорошие детские товары, изготовленные в России, - другое дело», - заметила многодетная мама.

Она добавила, что на некоторых детских товарах из РФ написано, что они созданы по методике Монтессори (педагогическая система, предложенная в первой половине XX века итальянским педагогом и врачом Марией Монтессори - прим. ред.). И псковичка уверена, что отвергать педагогические и методические опыт и наследие всех стран нельзя.

Наша собеседница заметила, что зацикливаться на том, что та или иная игрушка может повлиять на ментальное здоровье малыша только из-за того, что произведена в другом государстве, не стоит.

«Психологический вред ребёнку могут причинить небезопасные взрослые, которые не могут здраво оценить происходящее вокруг них и не являются сами носителями здоровой психики. Излишняя фиксация на игрушках, а также книгах и мультфильмах может породить гораздо больше проблем. Вопрос не в стране производителя, а в качестве того, что мы даем своим детям. Родители для того и нужны, чтобы давать свою оценку, пользоваться своим здравым смыслом. Дети, конечно, маленькие, но они не глупые. Они просто не опытные, и если дать им опыт хорошего, то они будут выбирать хорошее, доброе, качественное», - констатировала многодетная мама.

Если постоянно орёт - ненормально

Учитель одной из псковских школ Анастасия Пименова, в семье которой подрастает дочь, тоже считает, что в первую очередь надо смотреть не на страну, откуда привезли игрушку, а на её качество и полезность для ребенка. Педагог заметила, что есть и российские игрушки, совершенно бесполезные и вредные в плане качества.

«Я стараюсь не покупать ребёнку плохо пахнущие игрушки, всякие дешевые «тянучки», «лизуны» и прочее барахло - оно есть и нашего, и зарубежного производства. Не люблю мягкие игрушки, так как они бесполезны. В основном покупаю развивающие вещи», - поделилась опытом мама малышки.

В её доме много белорусских товаров для детей, которые стоят недорого и не пахнут дешевым пластиком, а также деревянных игрушек, в том числе изготовленных в псковских интеграционных мастерских. Есть и советская матрёшка.

«Игрушки должны быть разные. Если все они мигающие, поющие, орущие, ребенок очень сильно возбуждается, это приводит к перенасыщению, ему быстро становится не интересно играть. Не обязательно убирать их совсем, но лучше свести до минимума, так как они могут нанести вред, на мой взгляд. Сначала, допустим, в развивающую поиграл, потом на какое-то время дали мигающую. У нас есть китайская лягушка. Нам ее отдали родственники, динамик был залеплен скотчем. Поняла, зачем это сделано, только когда сорвала, - она орет просто не нормально. Такие вещи бывают и наши, российские», - добавила Анастасия Пименова.

По её мнению, детскую жестокость провоцируют далеко не игрушки. К примеру, большую роль играет то, какие фильмы смотрит ребенок, в том числе вместе с родителями, какие книги он читает. Педагог не считает нормой совместный просмотр ужастиков с маленькими детьми, фильмов, где демонстрируется насилие. «Надо объяснять, что есть маньяки и прочее, как себя вести в случае чего. Но есть же такие фильмы, где бензопилой режут, расчленяют, убивают, насилуют. Я сама их посмотрю - всю трясет, боюсь от соседнего дома до своего дойти. Мне кажется, ребенок насмотрится таких фильмов или книг начитается, потом берет какую-нибудь свою игрушку, или не игрушку, и вредит ей, себе, окружающим», - предположила Анастасия Пименова.

Не нарваться на «какашку»

Псковичка Юлия Липская, которая растит двух дочерей, придерживается схожего мнения: сами по себе современные игрушки безвредны, а «психике ребенка больше вредят нездоровые отношения между родителями и «YouTube».

«У нас в семье тоже были и Хагги-Вагги, и эндермены, и "вампирские" куклы. Без поддержки роликов с YouTube это просто игрушки. Сами мультики, из которых такие персонажи пришли, - ерунда, в сравнении с тоннами сопутствующего контента, смонтированного любителями (не знаю, с какой целью), где тонны крови и жестокости с их участием, и при этом ролики мало отличимы от официальных», - обратила внимание наша собеседница.

Она подчеркнула, что важно контролировать, что смотрит ребёнок, ограждать его от некоторого контента. А вот в прочтении книг, по мнению Юлии, детей можно сильно не ограничивать, причём независимо от страны их написания. Но перед тем, как принести книгу в дом, всё-таки нужно её просмотреть, так как есть риск нарваться на условные «Путешествия какашки».

Горожанка подчеркнула, что производитель детских товаров может быть абсолютно любым, главное - качество изделия и адекватность родителей при покупке. «Русские игрушки могут быть столь "прекрасны", что никакие иностранные трансгендерные барби рядом не стояли. Вспомнить, хотя бы, Карлсона из детства наших мам, ну жуть же?» - заметила псковичка.

Для своих детей она выбирает «красивое, качественное и модное в их окружении». В садике, который посещает младшая дочь, абсолютно стандартные наборы доктора, парикмахера, повара, телефоны, пупсы, конструкторы - всё это «вполне милое» и как раз направлено на формирование ценностей, изобретать ничего не нужно, считает Юлия Липская. По её мнению, главное в этом вопросе - адекватность закупщика.

Молодая мама подозревает, что большая часть используемых в садике предметов не российского производства по той простой причине, что отечественные товары на рынке нужно поискать. Кроме того, многие произведённые в России и странах ближнего зарубежья игрушки не выдерживают конкуренции просто потому, что их неприятно держать в руках. В качестве примера Юлия Липская привела белорусский аналог «Лего», изготовленный из тонкого гнущегося пластика, пазлы в котором не совпадают. При этом, по её словам, и в России есть товары, не имеющие аналогов за рубежом, высочайшего качества и полезные для детей.

«Не бойтесь разнообразия!»

Так какие же игрушки выбрать, на что обратить внимание? Для ответа на этот вопрос сперва стоит понять, зачем и для чего ребёнку нужны развлечения. «Игрушка - это первая собственность ребенка, которая помогает ему взрослеть и познавать этот мир. Через развивающие игрушки ребенок учится общаться с людьми и играть со сверстниками. Гармонично развивать интеллект, эмоции, самопознание, самоконтроль и умение общаться», - пояснила практикующий психолог Олеся Бабурина. По её словам, должен быть определенный набор, способствующий развитию чувственного восприятия, мышления, кругозора, позволяющий проигрывать реальные и сказочные ситуации, подражать взрослым.

«Животные, птицы, разные виды транспорта, домики, мебель, деревья, камушки... Куклы, с которыми можно играть в ролевые игры. Куклы про разные профессии - врач, полицейский, учитель и т. д. Сказочные персонажи вроде магов, рыцарей, принцесс и королей, драконов или единорогов. Такие игрушки подойдут и мальчикам и девочкам! Не бойтесь разнообразия!» - обратилась специалист к родителям.

Она также заметила, что «страшные» персонажи вроде Монстер Хай, «сиреноголовых» и Хагги-Вагги помогают ребёнку отыгрывать его страхи. Для детей выбранная игрушка - это просто способ выражения разных чувств, а также способ понять, какими чувствами они переполнены, во что хотят играть и почему.

«Можно и нужно интересоваться у самого ребенка, почему он хочет именно эту игрушку (персонажа), чем она его заинтересовала, почему, какие качества и способности у героя. Таким образом можно многое узнать о самом ребенке, его потребностях и дефицитах», - добавила Олеся Бабурина.

Она подчеркнула, что контроль за ребенком, его интересами и увлечениями - это неотъемлемая часть воспитания, и взрослый несет за это полную ответственность. Родители должны знать, что смотрят их дети, что читают, куда ходят, с кем дружат, общаются. Нужно интересоваться жизнью своего ребёнка и разговаривать с ним. А по части игрушек - покупать те, которые интересны малышу, а не взрослым, и в соответствии с его возрастом.

«Покупая игрушку, нужно задать себе вопросы: что она даст ребенку, какую пользу принесет? При этом важно обращать внимание на производителя игрушек, материал изготовления, сертификацию. Огромное количество изделий сейчас поступают на рынок из сырья низкого качества, а порой являются даже опасными не только для детей, но и взрослых», - подытожила психолог.

В соответствии с возрастом

Качество продукции для детей регулирует Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек». Перед выпуском в обращение на рынок изделия обязаны пройти процедуру оценки соответствия обязательным требованиям, в результате которой выдается сертификат соответствия, пояснили в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области. В маркировке должен содержаться единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза (ЕАС).

Кроме того, маркировка каждого изделия должна содержать его наименование, название страны и изготовителя, его адрес или импортёра, информацию для связи, товарный знак изготовителя (при наличии), минимальный возраст ребенка, для которого предназначена игрушка, основной конструкционный материал (для детей до 3 лет при необходимости), способы ухода, дата изготовления, срок службы или срок годности, условия хранения.

«Форма игрушки не должна содержать острых выступающих частей, заусенцев и острых углов, о которые ребёнок может пораниться. Запах, исходящий от игрушки также имеет значение, он не должен быть резким и неприятным», - подчеркнули в Роспотребнадзоре и рекомендовали приобретать детские товары только в специализированных магазинах.

Травматолог-ортопед Псковской детской городской поликлиники Елена Кучеренко заострила особое внимание на том, что изделия обязательно должны соответствовать возрасту ребёнка. Например, малышу до шести месяцев не стоит покупать игрушки, предназначенные для детей от трёх лет. Кроме того, размер вещи должен быть таким, чтобы её нельзя было проглотить, поделить на мелкие части. Прежде всего, это касается конструкторов - для самых маленьких лучше покупать более крупные, чтобы не было соблазна затолкать всё это в рот. Кроме того, следует приобретать изделия, пригодные для обработки, которые можно постирать, помыть, продезинфицировать.

«Очень вредны магнитные шарики, которые могут вызвать в кишечнике очень серьёзные осложнения. Не надо давать остроугольные предметы ребенку до 5-6 лет, пока он не сможет понять, что игрушка может нанести вред ему самому или травмировать соседа», - продолжила врач.

Она уточнила, что в травматологию зачастую попадают дети, которые кидались чем-либо друг в друга. Такое может произойти во время игры в детском саду или дома, когда подрастающее поколение предоставлено само себе. Порой несовершеннолетние получают растяжения и ушибы в результате того, что встают на мелкие изделия, валяющиеся под ногами.

Елена Кучеренко также рекомендовала обращать внимание на запах игрушек и ни в коем случае не приносить в дом, а тем более давать детям неприятно пахнущие. Яркие, ядовито-кислотные предметы тоже ничего хорошего не принесут, тем более, если их потянут в рот.

Специалист добавила, что для своих детей, которые уже выросли, она редко покупала иностранные игрушки. Она признала, что некоторые из них весьма агрессивные, и, возможно, могут влиять на психику. Поэтому сама выбирала кукол с «адекватными лицами, цветом волос и одеждой».

Зубастая нечисть и прочие западные мультяшные герои, конечно, могут исчезнуть из детских садов, если вообще там были. Но, скорее всего, останутся на прилавках. И здесь выбор останется только за родителями, каждый из которых применяет свою методику воспитания. Важно понимать, что большинство игрушек не несут никакого смысла, кроме развлекательного. А вот то, что в них впоследствии вкладывает общество, в каких условиях подрастает новый его член, какие ценности ему прививают и чему учат - совсем другая история.

Ульяна Лаблюк