Общество

Более 140 случаев ВИЧ-инфицирования выявили в Псковской области в 2023 году

Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции остаётся напряжённой в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В области в 2023 году зарегистрировали 142 новых случая ВИЧ-инфицированных, в том числе у двоих детей до 17 лет. Также было достигнуто увеличение охвата тестированием на ВИЧ. В 2023 году такое обследование прошли 32,1% жителей.

«За последние 10 лет отмечается волнообразное снижение заболеваемости туберкулезом. На сегодняшний день туберкулез остаётся проблемой здравоохранения, требующей постоянного внимания, надзора и контроля. В 2023 году зарегистрировано 125 новых случаев, в том числе заболели туберкулезом 5 детей, среди подростков случаев не зарегистрировано», - говорится в сообщении.

Низкий процент выполнения плана флюорографических исследований отмечался в Гдовском, Куньинском, Великолукском, Новоржевском районах.