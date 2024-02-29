Роспотребнадзор раскритиковал ГОСТ на школьную форму

Разработка ГОСТа на школьную форму остается под вопросом. Роспотребнадзор раскритиковал предложенный Роскачеством стандарт «Одежда обучающихся (школьная форма). Общие технические требования». Это следует из документов технического комитета по стандартизации «Игрушки и товары для детства», который собирал позиции отрасли и регуляторов.
Так, Роспотребнадзор уточнил, что в стандарте есть ссылки на недействующие в России ГОСТы, либо частично отмененные. А понятийный аппарат нового документа о школьной форме не соответствует нормам, которые действуют на уровне ЕАЭС и обязательны к исполнению в России. Например, речь идет о техническом регламенте «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков». В этом документе нет понятия «школьная форма», «одежда со стандартными потребительскими свойствами», «одежда торжественная» и требования к этим видам одежды. А значит, стандарты и техрегламент противоречат друг другу.
Более того, уверен Роспотребнадзор, по ряду показателей ГОСТ устанавливает необоснованно завышенные значения — например, к гигроскопичности (влагопроницаемости), воздухопроницаемости, разрывной нагрузке, стойкости к истиранию тканей для формы. Плюс в ГОСТе есть требования, которые конфликтуют с техрегламентом на детскую продукцию. Например, стандарт предусматривает проведение санитарной обработки школьной формы с помощью дезинфицирующих растворов. Тогда как наднациональное законодательство требует ухаживать за изделиями по инструкции изготовителя.
Поэтому Роспотребнадзор «не поддерживает разработку ГОСТа «Одежда обучающихся (школьная форма). Общие технические требования», пишут «Известия».