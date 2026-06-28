 
Общество

В Роскачестве объяснили, как правильно выбрать мороженое

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Качественное мороженое должно изготавливаться по ГОСТ, и в его составе обязаны присутствовать молоко или сливки, сливочное масло, сухое молоко, сахар, вкусовые добавки и стабилизаторы, рассказали в Роскачестве.

«Качественный продукт должен изготавливаться по ГОСТ 31457-2012, а значит, в его составе обязаны присутствовать молоко или сливки, сливочное масло, сухое молоко, сахар, вкусовые добавки и стабилизаторы. Именно этот перечень вы обязаны увидеть на этикетке», - говорится в сообщении.

Отмечается, что одна из главных проблем на пути от завода до прилавка - это несоблюдение температурного режима. Перед покупкой покупателю необходимо оценить внешний вид мороженого, состояние витрины и убедиться, что холодильное оборудование работает исправно.

Кроме того, о качестве сырья косвенно говорит массовая доля сухих веществ. Так, если ее недостаточно, десерт получится водянистым, а избыток же нередко свидетельствует о переизбытке стабилизаторов или других добавок, которые искусственно увеличивают этот показатель.

Не менее важен сухой обезжиренный молочный остаток (СОМО), который отвечает за воздушность, скорость таяния, текстуру и консистенцию.

При оптимальном значении СОМО мороженое получается нежным, кремовым, без ледяных крупинок. Если показатель занижен, масса плохо взбивается, становится рыхлой, «снежной», с ощутимыми кристаллами льда. Если завышен - продукт излишне плотный, напоминает тесто, возможно появление лактозных кристаллов и песчанистости.

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