Кому повысят пенсии с 1 августа, рассказали в Госдуме

Работающим пенсионерам с 1 августа 2026 года проиндексируют пенсии до трех индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«С 1 августа текущего года будут проиндексированы пенсии работающих пенсионеров», - сказала Бессараб.

Она отметила, что для тех граждан, которые являются пенсионерами и трудились в 2025 году, пенсии проиндексируют до трех ИПК.

ИПК - показатель, от которого зависит размер пенсии. Коэффициенты начисляют за каждый год работы или иной деятельности, нужной для расчета пенсии. Стоимость одного коэффициента пересматривается каждый год, и в 2026 году она составляет 156,76 рубля, пишут РИА Новости.