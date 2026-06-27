В России открыли более 100 школ креативных индустрий

Министр культуры РФ Ольга Любимова поздравила россиян с Днем молодежи. В своих социальных сетях она отметила, что в регионах России было создано свыше 100 школ креативных индустрий, в которых обучаются более 16 тысяч детей.

«В регионах России создано уже более 100 школ креативных индустрий, в которых обучаются свыше 16 тысяч детей. За время действия программы "Пушкинская карта" молодые люди приобрели более 113 млн билетов. Желаю нашей молодежи счастья и успехов во всех начинаниях. Верьте в свои силы и смело идите навстречу мечте!» - написала глава ведомства.

Любимова также обратила внимание на то, что миллионы талантливых ребят по всей стране имеют возможность получить качественное творческое образование и посвятить свою карьеру искусству, пишет ТАСС. Школы креативных индустрий открываются с 2022 года при поддержке Министерства культуры РФ. Планируется, что в 2030 году в стране будут работать более 240 таких школ.