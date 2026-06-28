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Эксперт рассказала, каким способом можно защитить смартфон в жару

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Для защиты телефона в жаркую погоду необходимо избегать длительного нахождения устройства под прямыми солнечными лучами, не оставлять его в автомобиле и по возможности использовать его в тени, рассказала руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына.

«Для защиты смартфона в жаркую погоду рекомендуется избегать длительного нахождения устройства под прямыми солнечными лучами, не оставлять его в автомобиле даже на короткое время, по возможности использовать его в тени и ограничивать выполнение тяжелых задач на открытом воздухе», - порекомендовала она.

Кроме того, стоит временно снять плотный чехол, если устройство заметно нагрелось, поскольку он может затруднять естественное охлаждение корпуса.

Если смартфон уже перегрелся, не следует пытаться резко охладить его с помощью холодильника, морозильной камеры или холодной воды. Резкий перепад температур может привести к образованию конденсата внутри корпуса и повреждению электроники, предупредила специалист. Гораздо безопаснее отключить устройство от зарядки, убрать его в прохладное затененное место и дать ему остыть естественным образом.

Эксперт напомнила, что высокая температура сама по себе не делает использование смартфона опасным, однако требует более внимательного отношения к устройству. Соблюдение простых рекомендаций позволит сохранить производительность телефона и продлить срок службы аккумулятора даже в самые жаркие дни, пишут РИА Новости.

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