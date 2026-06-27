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Артисты «Тавриды» и Zvonkiy: как прошел праздник «Время быть» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

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В Финском парке прошел праздник «Время быть», посвященный выпускникам и молодежи Пскова. Для гостей работали интерактивные площадки: «Создано молодыми» знакомили с продукцией юных предпринимателей и традициями народа сето, в зоне технологий и спорта можно было увидеть выставку беспилотных систем и попробовать себя в фиджитал-дисциплинах.

Главной музыкальной частью дня стал часовой марафон талантов от участников Арт-резиденции «Тавриды»: на сцене выступили яMaha, Маша Отлетев, «Опаловый цветок», Саша Орлова, Кристина Маркелова, Lewinsaut, группа «Норм» и Angelina Nile. Завершением вечера стало выступление певца Zvonkiy, чьи треки регулярно звучат в эфирах крупных радиостанций, а хиты хорошо известны широкой аудитории. Подробнее — в фоторепортаже Константина Красильникова.

Мероприятие организовано АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив» в рамках программы «Регион для молодых» президентского нацпроекта «Молодежь и дети». 

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