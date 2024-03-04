Селфи с мамой предлагают сделать псковской молодёжи в рамках межрегиональной акции

В рамках празднования Международного женского дня организована межрегиональная онлайн-фотоакция #Селфи_с_мамой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.
Фото: Псковский городской молодежный центр
Цель акции – создать условия для выражения благодарности и любви к матерям, а также сохранение семейных традиций через искусство фотографии. До 10 марта участники могут отправить заявку по указанной ссылке и опубликовать не более двух селфи с мамой в альбоме в социальной сети «ВКонтакте».
С 11 по 17 марта организаторы вручат электронные сертификаты каждому участнику акции.