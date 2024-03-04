Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Послание президента, запуск социального городка и подростки на заводах

Более 130 человек получили статус безработного в Псковской области в январе

Оборот розничной торговли в Псковской области в январе составил почти 15 млрд рублей

Ледоход продолжается на реке Великой в Пскове. ФОТО

Поголовье овец и коз в Псковской области сократилось почти на 20%