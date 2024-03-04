Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Послание президента, запуск социального городка и подростки на заводах

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Основные темы, которые сегодня обсудят Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко:
- Послание президента – рекорд по времени и по содержанию.
- Регистрация на ДЭГ набирает обороты: какому механизму голосования отдают предпочтение псковские политики и общественники?
- Индексация льгот, новые меры поддержки Героев и аппарат уполномоченных «переезжает» - решения февральской сессии областного Собрания.
- 10 лет строили и, наконец, построили – в Пскове заработал социальный городок.
- Получите – распишитесь: многочисленные грубые нарушения допущены при эксплуатации Власьевской башни в Пскове – виновные наказаны.
- Трудоустройство подростков – приоритет ли это?
Подробно о политике ведущие поговорят с политическим обозревателем Александром Савенко.
Телефон прямого эфира — 56-73-72.