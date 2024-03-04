Общество

Об опасности белого хлеба предупредил диетолог

Технология производства белого хлеба такова, что в процессе его изготовления мука лишается важных питательных веществ, отметил доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург. В результате гликемический индекс продукта повышается, и он становится вредным для здоровья, уточнил медик.

«Белый хлеб – это хлеб, приготовленный из просеянной пшеничной муки, из которой в ходе обработки убраны почти все пищевые волокна. Для сравнения, в непросеянной муке пищевых волокон в три раза больше. И поэтому крахмал из белого хлеба довольно быстро расщепляется на глюкозу, которая очень быстро всасывается, в результате повышается уровень сахара в крови и возникает неприятная метаболическая реакция. Она приводит к развитию метаболического синдрома. Это болезни современного образа жизни – гипертония, атеросклероз, сахарный диабет, опухоли ряда локализаций, подагра», – перечислил Михаил Гинзбург в интервью радио Sputnik.

Он дал совет, чем заменить белый хлеб в рационе.

«Врачи и специалисты в области здорового питания рекомендуют белый хлеб заменять хлебом грубым, ржаным, цельнозерновым, многозлаковым. То есть такими сортами, в которых пищевых волокон больше. Хорошей альтернативой является серый грубый хлеб из непросеянной муки второго сорта, хлеб с добавлением отрубей. Такой хлеб медленнее усваивается, его гликемический индекс ниже», – добавил Михаил Гинзбург.

Также не следует сочетать белый хлеб с сахаром, маслом, маргарином и всевозможными спредами, заключил диетолог.