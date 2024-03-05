Общество

Псковские энергетики отмечены благодарственными письмами

Благодарственные письма правительства региона работникам Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запад» вручил заместитель губернатора Псковской области Игорь Шатурный. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Региональными наградами отмечен высокий профессионализм в обеспечении надежного и бесперебойного электроснабжения жителей Псковской области.

«В вашем лице выражаем благодарность всем работникам, связавшим свою жизнь с энергетикой. Это нелегкий труд, требующий сил и терпения. Спасибо за неравнодушие и преданность делу, профессионализм и трудолюбие. Желаю вам и вашим близким здоровья, трудовых успехов, спокойной, тихой погоды, чтобы ваша работа проходила в плановом режиме», — пожелал вице-губернатор.

Благодарственные письма правительства Псковской области вручены 15 работникам энергетической отрасли. Среди награжденных мастера, электромонтеры, электрослесари участков по эксплуатации районных сетей.