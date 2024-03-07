Общество

Новое отделение профилактики городской поликлиники открылось в Пскове

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил отделение профилактики Псковской городской поликлиники, чтобы проконтролировать исполнение поручений по улучшению условий для проведения диспансеризации населения. Новое отделение открылось в одном из корпусов бывшего Перинатального центра, на улице Кузбасской Дивизии, 22, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

По программе модернизации первичного звена здравоохранения в рамках президентского национального проекта «Здравоохранение» в помещениях первых двух этажей проведен капитальный ремонт, закуплено серьезное диагностическое оборудование.

Вместе с председателем регионального комитета по здравоохранению Мариной Гаращенко и главным врачом Псковской городской поликлиники Галиной Неваленной губернатор осмотрел отделение, чтобы оценить условия, созданные для граждан и медперсонала.

«В новом корпусе поликлиники организовано полноценное отделение медицинской профилактики. Пациентов с симптомами острых респираторных заболеваний здесь нет. Сейчас на этой единой площадке можно пройти все мероприятия первого этапа диспансеризации и углубленные профосмотры. Сдать анализы, сделать ЭКГ, флюорографию, рентген-обследование, маммографию, пройти осмотр гинеколога, онколога», — рассказала губернатору Галина Неваленная.

На первом этаже находятся кабинеты специалистов, а также расположен томограф. Специалисты выполняют исследования органов и систем, в том числе и с контрастным усилением. Прием ведется по предварительной записи через медицинскую информационную систему по направлению врача. Маршрутизация выстроена так, что на обследование могут записываться не только псковичи, но и пациенты из муниципалитетов. Для тех, кто приходит на компьютерную томографию, организован отдельный вход.

На втором этаже расположены цифровой рентген, флюорограф, маммограф и другое высокоточное оборудование российского производства. Полученные с аппаратов снимки напрямую поступают врачу-рентгенологу для описания, а после заносятся в электронную карту пациента. Данные с маммографа проходят двойное прочтение.

С появлением кабинета УЗИ-диагностики будет доступен и второй этап диспансеризации. В данный момент отделение работает в две смены в будни, а также в субботу. Пропускная способность корпуса - до 200 человек в день. «Благодаря проведенным мероприятиям для жителей Пскова созданы условия для более быстрого и удобного прохождения профилактических осмотров и диспансеризации. Развитие отделения будет продолжено», — отметила Марина Гаращенко.

Скоро здесь откроется дневной стационар, который сейчас в стадии лицензирования. На 3 этаже планируется развернуть Центр амбулаторной онкологической помощи. В этом году в учреждении начнется ремонт 4-го этажа, в помещениях которого разместится реабилитационная служба. На эти цели выделено порядка 8 млн рублей.

Губернатор положительно оценил проделанную работу. В преддверии Международного женского дня Михаил Ведерников поздравил сотрудниц корпуса с праздником и подарил им цветы.