Общество

Михаил Ведерников: Трепетное отношение к женщинам всегда было характерно для Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил женщин с Международным женским днем. Видеозапись поздравления опубликована на странице главы региона в социальной сети «ВКонтакте».

«Дорогие наши мамы, жёны, дочери, бабушки, наши родные, любимые и самые лучшие! От всей души поздравляю вас с Международным женским днём! Особенное, трепетное отношение к женщинам всегда было характерно для Псковской области», - отметил он.

Уроженки Псковской земли более 1000 лет добиваются выдающихся успехов и становятся неотъемлемой частью истории России, подчеркнул он. «Мы все знаем княгиню Ольгу, которая привела Русь к христианству, почитаем святую Евпраксию Псковскую, помним достижения Софьи Ковалевской – первой в мире женщины-математика. У нас родилась первая в Псковской губернии женщина-врач и первая в истории женщина-Герой труда Мария Заливака. Мы чтим память шести наших женщин – Героев Советского Союза, которые сражались в годы Великой Отечественной войны. Мы знаем о наших выдающихся спортсменках: от трехкратной Олимпийской чемпионки Нины Болдычевой до нашей современной блистательной рекордсменки Натальи Спиридоновой. Мы гордимся вами – самыми успешными и, конечно, самыми прекрасными», - сказал он.