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Общество

Михаил Ведерников: Трепетное отношение к женщинам всегда было характерно для Псковской области

08.03.2024 09:57|Псков

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил женщин с Международным женским днем. Видеозапись поздравления опубликована на странице главы региона в социальной сети «ВКонтакте».

«Дорогие наши мамы, жёны, дочери, бабушки, наши родные, любимые и самые лучшие! От всей души поздравляю вас с Международным женским днём! Особенное, трепетное отношение к женщинам всегда было характерно для Псковской области», - отметил он.

Уроженки Псковской земли более 1000 лет добиваются выдающихся успехов и становятся неотъемлемой частью истории России, подчеркнул он. «Мы все знаем княгиню Ольгу, которая привела Русь к христианству, почитаем святую Евпраксию Псковскую, помним достижения Софьи Ковалевской – первой в мире женщины-математика. У нас родилась первая в Псковской губернии женщина-врач и первая в истории женщина-Герой труда Мария Заливака. Мы чтим память шести наших женщин – Героев Советского Союза, которые сражались в годы Великой Отечественной войны. Мы знаем о наших выдающихся спортсменках: от трехкратной Олимпийской чемпионки Нины Болдычевой до нашей современной блистательной рекордсменки Натальи Спиридоновой. Мы гордимся вами – самыми успешными и, конечно, самыми прекрасными», - сказал он.

«Ваша нежность, забота, любовь – это невероятная сила, которая преображает всё в округ. Вы делаете мир лучше, терпимее и добрее. Спасибо вам за вашу красоту, за семейный очаг, за поддержку в трудную минуту, и просто за то, что вы есть. Пусть этот день запомнится вам ярким, теплым весенним праздником, а в ваших домах всегда царят гармония и благополучие. А мы всё для этого сделаем. С праздником, наши дорогие! Счастья вам и любви!» - добавил Михаил Ведерников.
Пресс-портрет
Ведерников Михаил Юрьевич Губернатор Псковской области
Теги: #праздник
Источник: Псковская Лента Новостей
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