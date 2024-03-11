Общество

Новый модульный фельдшерско-акушерский пункт появится в деревне Дуловка Островского района

О планах модернизации Островской межрайонной больницы на 2024 год рассказал главный врач медицинского учреждения Гайк Хачатрян. Об этом сообщается в Telegram-канале комитета по здравоохранению Псковской области.

Фото: Telegram-канал комитета по здравоохранению Псковской области

Ремонтные работы запланированы в рамках реализации федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения». В частности, будут произведены работы по капитальному ремонту зданий поликлиники и стационара Островской межрайонной больницы.

«На сегодняшний день активно продолжается строительство больничного комплекса филиала "Пыталовский", что должно значительно улучшить медицинское обслуживание жителей Пыталовского района», - отметили в комитете.

В этом году намечено провести ремонтные работы на фельдшерско-акушерском пункте в деревнях Елины и Спиры, а также будет возведен новый модульный фельдшерско-акушерский пункт в деревне Дуловка.

«Оздоровление и развитие медицинской инфраструктуры являются приоритетными задачами для нас, и мы приложим все усилия, чтобы обеспечить население качественными медицинскими услугами», - обозначил главный врач Островской межрайонной больницы Гайк Хачатрян.