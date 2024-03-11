Общество

Псковичей приглашают прийти на выборы президента России всей семьей

Жителей Псковской области приглашают прийти на избирательные участки вместе со своими родными и близкими и принять участие в розыгрыше более 100 000 призов 15–17 марта. Это стало очередным заданием большого семейного проекта «Всей семьей», инициированного к Году семьи общественной организацией «Я помогаю детям». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области, проект поддержан федеральными партнерами, в том числе компанией NetPrint.

15–17 марта семьям-участницам проекта нужно прийти на избирательные участки, проголосовать и сделать общее семейное фото, например, на фоне участка. Если участники голосуют дистанционно, то можно сделать общую фотографию на фоне компьютера. Чем больше будет членов семьи на фото, тем лучше. Затем фото нужно опубликовать у себя на странице во «Вконтакте» или «Одноклассниках» с обязательным официальным хештэгом проекта #всейсемьей.

Главная цель этого задания, по словам организаторов, показать преемственность семейных традиций участвовать в общественной жизни и развитии страны. Инициаторы подчеркивают, как важно рассказывать детям, что такое выборы, на что они влияют и почему важно приходить и выражать свое мнение.

Партнер проекта — компания NetPrint — решила поощрить участников и за выполнение задания «Всей семьей на выборы» разыграть 100 000 семейных фотокниг, фотографии для которых подберут сами участники. Кроме того, будут разыграны 2000 сертификатов на покупки OZON. А каждая семья получит именной сертификат участника проекта, который можно будет использовать для портфолио.

Розыгрыш призов состоится 4 апреля. В те же сроки организаторы подведут итоги всего проекта «Всей семьей» и разыграют между финалистами 100 семейных путешествий. Для того, чтобы стать финалистом, необходимо выполнить все 15 заданий проекта.

Для участия в проекте и розыгрыше призов нужно пройти простую регистрацию в одной из социальных сетей на выбор пользователя:

Вся информация о проекте «Всей семьей» — на официальном сайте проекта: всейсемьей.рф