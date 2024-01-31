Общество

Школьники побывали на экскурсии в медиахолдинге «Гражданская пресса»

Учащиеся 5А класса социально-экономического лицея №21 имени героя России С. В. Самойлова сегодня, 1 февраля, побывали на экскурсии в медиахолдинге «Гражданская пресса». Школьники посетили объединенный пресс-центр ПЛН и радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM), редакцию Псковской Ленты Новостей и рабочий кабинет команды ПЛН-ТВ.

Фотографии: Александр Елисеев / ПЛН

Всего на экскурсию пришли 18 школьников в сопровождении учителя биологии лицея №21 Анастасии Пименовой. Сотрудники радиостанции «ПЛН FM» рассказали детям, кто обычно приходит на эфиры, а также показали внушительную фотогалерею гостей.

Несмотря на юный возраст, пятиклассники узнали некоторых гостей на снимках. В частности, они распознали губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и депутата Псковского областного Собрания, директора гимназии имени С. В. Ковалевской (Великие Луки) Татьяну Фомченкову.

Детям показали пресс-центр, дали возможность примерить на себя роль ведущего и гостей студии, сфотографироваться. Некоторые школьники попробовали произнести несколько фраз, с которых ведущие радио «ПЛН FM» обычно начинают эфиры. Также их познакомили с азами процесса записи радиоэфиров и организации видеотрансляций.

Затем школьники посетили редакцию Псковской Ленты Новостей. Здесь им рассказали о появлении Интернета в Псковской области, становлении и развитии ПЛН. Школьники смогли узнать, как и где получают информацию корреспонденты и какие события освещаются в СМИ. Некоторые ребята попробовали написать новости самостоятельно и опубликовать их на сайте ПЛН.

Внимание детей привлек не только факс (его они увидели впервые), но и портрет знаменитой выдры Бухли, которая часто становится героем новостей на ПЛН. Также они поинтересовались, какие новости получают общественный резонанс и вызывают наибольший интерес у читателей и журналистов.

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Затем экскурсионная группа переместилась в рабочий кабинет команды ПЛН-ТВ, где дети рассредоточились у столов сотрудников. Внимание некоторых привлек хромакей, детям объяснили, как с его помощью можно отделить человека от фона и для чего это нужно. Другие школьники в это время с интересом рассматривали фотоаппаратуру на полках в кабинете.

«Мы увидели помещения, где снимают эфиры, а также редакцию, где пишут новости, познакомились с фотографами. Было очень интересно!» - поделилась впечатлениями школьница Алиса Суминова.