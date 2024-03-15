Общество

День открытых дверей по гепатиту С прошел в Псковской областной больнице

День открытых дверей по гепатиту С состоялся в Псковской областной инфекционной клинической больнице 15 марта. Это завершающее мероприятие на неделе по борьбе с заражением и распространением данного заболевания, сообщили Псковской Ленте Новостей в медучреждении.

Фото здесь и далее: Псковская областная инфекционная больница

Посетителям и студентам Псковского медицинского колледжа были представлены оснащение типового инфекционного бокса, диагностические приборы, информационно - методический материал, а также лекарственные препараты, используемые для лечения пациентов с гепатитом.

Врач-инфекционист Оксана Вахракова подробно рассказала присутствующим про особенности заболевания, методы его диагностики и лечение этими самыми препаратами и их аналогами. Данный специалист непосредственно занимается лечением таких пациентов.

«К сожалению, многие люди узнают о своем заболевании, когда начинают проявляться первые симптомы. Ведь гепатит С можно носить несколько лет или даже десятилетий, не подозревая о нем», - отметила доктор и добавила, что такие пациенты приходят в больницу уже с циррозом.

Стоит понимать, что выздоровление от гепатита С не улучшит состояние печени. Если у пациента проявились фиброзные изменения, они останутся с ним до конца жизни Можно только поддерживать уцелевшие ткани. По словам Оксаны Вахраковой, это накладывает определенные ограничения на образ жизни человека. Например, полный отказ от алкоголя, диета, постоянный контроль за состоянием органа.

«Важно обнаружить гепатит С как можно раньше Для выявления этого заболевания используется сразу несколько исследований: анализ крови, общий анализ мочи, УЗИ органов брюшной полости, ФГДС, фиброскан и другие. Список может расширяться при необходимости. Хотим отметить, что грамотное назначение обследования и его интерпретация возможны исключительно врачом-инфекционистом (гепатологом)», - отметили в медучреждении.

В ходе небольшой лекции доктор напомнила посетителям о профилактике заболевания. «Особенно актуальна эта информация для медсестер. У меня есть достаточно много пациентов медиков и даже водитель скорой помощи, который отмывал машину от крови», - подчеркнула врач и добавила, что в группу риска также входят сотрудники силовых структур и военные, которые в силу своей профессии контактируют с кровью.