Общество

Начинается видеотрансляция программы «Летопись воинской славы Псковской земли»: Русско-ливонская война 1480-1481 годов. Часть II

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Летопись воинской славы Псковской земли», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Предыдущий выпуск стал началом разговора о Русско-ливонской войне 1480-1481 годов.

Олег Добрынин и его соведущий, специалист по истории древней Руси, истории и археологии Пскова, истории военного дела Сергей Салмин, обсудили исторический контекст и причины войны, силы и планы сторон, а также начало боевых действий. В новом выпуске они поговорят о ходе военных действий и итогах Русско-ливонской войны.

Трансляция завершена.