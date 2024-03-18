Общество

Региональный этап чемпионата «Профессионалы» в Пскове пройдет с участием представителей Республики Беларусь

Региональный этап Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы» стартует в Псковской области в понедельник, 18 марта. Участниками проекта в этом году станут порядка 240 человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

В этом году впервые к псковским профессионалам присоединятся представители из Республики Беларусь. Планируется, что они вне конкурса примут участие в трех компетенциях — «Сварочные технологии», «Электромонтаж» и «Эксплуатация сельскохозяйственных машин».

Соревнования среди профессионалов в 2024 году разделены на две волны. Первая пройдет с 18 по 22 марта. В этот период лучшие будут определены в следующих направлениях: среди основной возрастной группы — «Технологии моды», «Парикмахерское искусство, «Сварочные технологии», «Электромонтаж», «Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание», «Автоматизация бизнес-процессов организаций», «Организация экскурсионных услуг», «Туризм», «Охрана труда», «Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте», «Поварское дело»; среди юниоров — «Предпринимательство», «Спасательные работы», «Администрирование отеля», «Мобильная робототехника», «3-D моделирование для компьютерных игр», «Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений».

Вторая волна соревнований запланирована на период с 24 по 29 марта.

В целом конкурсные мероприятия пройдут по 30 компетенциям. Оценивать работы будут почти 260 экспертов.

Соревнования состоятся на площадках псковских, великолукских, дедовичских, островских и опочецких учреждений СПО, псковских общеобразовательных школ, а также Регионального центра информационных технологий и Псковского филиала Российской международной академии туризма.

В рамках регионального этапа чемпионата на базе площадок проведения конкурсных испытаний организована деловая программа. Конкурсанты и эксперты примут участие в работе круглых столов, стратегических сессий, конференций, тренингов, вебинаров, мастер-классов. Будут рассмотрены такие темы, как наставничество, формирование профессионального имиджа, изменения в системе профобразования, трудоустройство выпускников, профилактика профессионального выгорания.

Отдельное внимание будут уделено профориентационной программе.

Чемпионат «Профессионалы» проводится в России в рамках мероприятий президентского национального проекта «Образование» с целью повышения престижа рабочих профессий, содействия кадровому обеспечению отраслей экономики. Участники соревнуются по наиболее востребованным компетенциям на территории региона.