Невролог рассказал, из чего должен состоять хороший завтрака школьника

Хороший завтрак для школьника состоит из источника белка, а также других веществ и органических соединений, рассказал невролог Али Исмаилов.

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«Оптимальный вариант завтрака достаточно простой: источник белка, сложные углеводы, немного жиров и жидкость», — рассказал Али Исмаилов.

Эксперт отметил, что питьевой режим также важен для самочувствия ребенка. Кроме того, врач рекомендует не есть на завтрак сладкое, но при этом и не исключать его из рациона полностью.

«Например, каша и яйцо, омлет с хлебом, творог с фруктами, натуральный йогурт, сыр, орехи. Не обязательно превращать завтрак в сложное меню из пяти блюд. Главное, чтобы он был привычным, полноценным и ребенок действительно хотел его есть», — добавил невролог.

По словам Али Исмаилова, завтрак не должен быть принудительным, так как у многих людей утром действительно снижен аппетит. Эксперт подчеркнул, что для мозга также важны регулярный сон, нормальное питание, вода и режим, пишет Lenta.ru.