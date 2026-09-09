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Невролог рассказал, из чего должен состоять хороший завтрака школьника

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Хороший завтрак для школьника состоит из источника белка, а также других веществ и органических соединений, рассказал невролог Али Исмаилов.

Изображение сгенерировано нейросетью

«Оптимальный вариант завтрака достаточно простой: источник белка, сложные углеводы, немного жиров и жидкость», — рассказал Али Исмаилов.

Эксперт отметил, что питьевой режим также важен для самочувствия ребенка. Кроме того, врач рекомендует не есть на завтрак сладкое, но при этом и не исключать его из рациона полностью.

«Например, каша и яйцо, омлет с хлебом, творог с фруктами, натуральный йогурт, сыр, орехи. Не обязательно превращать завтрак в сложное меню из пяти блюд. Главное, чтобы он был привычным, полноценным и ребенок действительно хотел его есть», — добавил невролог.

По словам Али Исмаилова, завтрак не должен быть принудительным, так как у многих людей утром действительно снижен аппетит. Эксперт подчеркнул, что для мозга также важны регулярный сон, нормальное питание, вода и режим, пишет Lenta.ru.

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