Общество

Правительство России увеличило размеры специальной соцвыплаты для медработников

По поручению президента в России повышены размеры ежемесячных социальных выплат для медицинских работников, сообщает Минздрав России.

В небольших городах и селах, где проживает меньше 50 тысяч человек, максимальный размер таких выплат составит:

50 тысяч рублей – для врачей;

30 тысяч рублей – для среднего медперсонала.

В населенных пунктах с числом жителей от 50 до 100 тысяч поддержка составит:

29 тысяч рублей – для врачей;

13 тысяч рублей – для среднего медперсонала.

Выплаты в повышенном размере назначаются уже с 1 марта, за текущий месяц медики получат их в апреле. В целом это затронет более 200 тысяч сотрудников больниц и поликлиник, пишет РИА Новости.

Также по инициативе главы государства с 1 апреля на выплаты по окладам медработников будет направляться не менее 50% фондов заработной платы медорганизаций. При этом зарплаты должны сохраниться на уровне не ниже прошлого года.

«Наши доктора, медсестры и другие специалисты помогают гражданам сохранить здоровье. Их труд заслуживает самого внимательного, искреннего уважения. Важно, чтобы они получили все положенные средства своевременно и, конечно, в полном объеме», - сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.