Общество

Зарплатные ожидания выросли у жителей Псковской области

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала средние ожидаемые заработные платы, указанные в резюме почти 9 тысяч соискателей из Псковской области.

Средняя ожидаемая зарплата в регионе в начале весны 2024 года составила 45 тыс. руб. – это на 9,3 тыс. больше, чем в том же периоде 2023 года.

Сильнее всего зарплатные аппетиты выросли у соискателей спорт-сфере и бьюти-индустрии – сразу на 20 тыс. рублей, до 50 тыс. рублей. На втором месте – соискатели, претендующие на работу в области сельского хозяйства, их зарплатные ожидания достигли 69 тыс. рублей, что на 19 тыс. рублей больше, чем год назад. На третьем месте оказались соискатели из сферы «Высшего и среднего менеджмента», которые увеличили на 18 тыс. рублей зарплатные запросы (до 78 тыс.).

Падение зарплатных ожиданий не показала ни одна проф. сфера. При этом самый скромный рост запросов по сравнению с прошлым годом был зафиксирован в науки и образования. Здесь соискатели нарастили ожидания по зарплате лишь на 4808 руб.