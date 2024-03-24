Общество

Мультимедийный фонтан в сквере имени 60-летия Октября в Пскове начнут настраивать 1 апреля

Мультимедийный фонтан в сквере имени 60-летия Октября в Пскове начнут настраивать 1 апреля. Об этом сообщил глава областного центра Борис Елкин в ходе рабочего выезда с губернатором региона Михаилом Ведерниковым. Видеозапись выезда опубликована в Telegram-канале губернатора.

«Настраивать фонтан начнут уже 1 апреля, брусчатку доделаем. К маю все доделаем, в мае запустим», – рассказал Борис Елкин.

Он уточнил, что рядом с фонтаном установят большую детскую площадку без песочницы. Часть элементов площадки останется от прошлого детского комплекса.