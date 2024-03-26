Общество

Аудитория шеринговых сервисов приросла на 10% в 2023 году – big data Tele2

Tele2 исследовала шеринговые приложения: самыми популярными по количеству пользователей оказались сервисы каршеринга – 65% рынка шеринговых услуг. На первом месте по количеству пользователей – «Яндекс-Драйв». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Источник: Tele2

Женщины старше 45 лет пользуются каршерингом чаще мужчин, а зимой к этим сервисам обращаются чаще, чем летом. Услуги почасовой аренды портативных зарядных устройств набирают популярность: их число выросло в 3 раза по сравнению с весной 2022 года. Для исследования шеринговых сервисов с учетом сезонности был выбран период со второго квартала 2022 года, когда «оживает» рынок аренды самокатов, до конца 2023 года.

Каршеринг

Социально-демографический портрет пользователей каршеринга выглядит следующим образом: 54% клиентов составляют мужчины, 46% – женщины. Ядро аудитории формируют пользователи в возрасте от 25 до 34 лет, далее следует группа от 35 до 44 лет. В обеих преобладают мужчины. В возрастной группе 18-24 лет доли распределились почти поровну с небольшим перевесом в пользу мужчин: 8% против 6%. И только в группе людей от 45 до 55 лет женщины преобладают: 9% против 8% мужчин. Женщины после 55 лет также больше пользуются каршерингом, чем мужчины: 3% женщин против 2% мужчин. Так как группа людей младше 18 лет ограничена в пользовании сервисом аренды автомобилей, общее количество несовершеннолетних потребителей составило меньше 1%.

При этом клиенты прибегают к услугам каршеринга в холодное время года чаще, чем летом. Разница IV квартала по отношению ко второму в 2022 году составила 3%, в 2023 году показатели отличались на 1,3% в пользу IV квартала.

Наибольшая доля пользователей приходится на сервис «Яндейс Драйв», на втором месте – «Делимобиль», третье занимает «Ситидрайв». Сервис BelkaCar расположился на четвертом месте, однако стремительно набирает популярность: число пользователей выросло в декабре 2023 года на 49% по сравнению с аналогичным периодом в 2022-м. Наименее востребованными сервисами остаются VORON и Anytime Prime.

Кикшеринг (сервис аренды самокатов)

Прирост пользователей услуг сервисов аренды самокатов составил 29% лето к лету 2022-2023 годов. Так как в ноябре из-за погодных условий сервисы временно прекращают свою работу, количество пользователей в IV квартале значительно снижается. Однако в IV квартале 2023 года количество оказанных услуг кикшеринга оказалось в 3,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Ядро аудитории пользователей среди женщин приходится на возрастную категорию 35-44 лет, а среди мужчин — на группу 25-34 лет: 14% и 21% соответственно. Следующие по численности группы приходятся на возраст 25-34 лет среди женщин (9% пользователей) и на 35-44 лет среди мужчин (15% клиентов). Среди клиентов 18-24 лет разбивка следующая: 5% женщин и 11% мужчин. В группе от 45 до 55 лет к услугам кикшеринга больше прибегают женщины: 10% против 8% мужчин. Услуга также оказалась достаточно популярна в категории людей старше 55 лет: 4% женщин и 3% мужчин. В общей сложности клиентами сервисов по аренде самокатов являются 42% женщин и 58% мужчин.

Сервисы аренды пауэрбанков

За два неполных года аудитория рынка шеринга пауэрбанков увеличилась в 3 раза. По результатам 2023 года первое место по доле рынка занимает сервис «Бери заряд!»; второе – EnerGo (устройства сервиса располагаются как по городу, так и на станциях Московского метрополитена); на третьем и четвертом месте располагаются сервисы-партнеры Tele2 в Москве и Санкт-Петербурге – StayInTouch и GetЕnergy. Наименьшая доля рынка пришлась на сервисы PowerApp и Batt box.

Наибольшей популярностью сервис аренды зарядных устройств пользуется у женщин 35-44 лет – доля пользователей составляет 13,9%. Среди мужчин сервис оказался наиболее востребованным у возрастной категории от 25 лет до 34 года – 13,6% аудитории. В целом женская аудитория аренды пауэрбанков выросла в IV квартале 2023 года в 2,7 раза, мужская – в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году.

Tele2 предлагает клиентам бесплатно пользоваться сервисом аренды портативных зарядных устройств. Услуга доступна абонентам тарифов Black и Premium в Москве. Арендовать пауэрбанк можно в любом салоне Tele2, участвующем в проекте, и на станциях партнера. Также абонентам всех тарифов, кроме Black и Premium, доступна подписка на безлимитную аренду пауэрбанков: стоимость услуги — 490 рублей в месяц, после чего сервисом-партнером можно воспользоваться неограниченное количество раз в течение действия подписки. Партнерами Tele2 являются компании StayInTouch в Москве и GetЕnergy — в Cеверной столице.

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