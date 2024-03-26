Общество

Псковская область получит почти 9 млн рублей на лекарства для больных гепатитом С

Псковская область в 2024 году получит 8 млн 736,1 тысячи рублей из федерального бюджета на лекарственное обеспечение пациентов с гепатитом С, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, документ есть в распоряжении Псковской Ленты Новостей.

Распоряжением правительства РФ распределены субсидии из федерального бюджета в региональные для софинансирования расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при реализации мероприятий по обеспечению в амбулаторных условиях противовирусными лекарственными препаратами людей, находящихся под диспансерным наблюдением, с диагнозом «хронический вирусный гепатит С», на 2024, 2025 и 2026 годы.

В 2025 году Псковской области на эти цели выделят 8 млн 601,5 тысячи рублей, в 2026 году регион получит 8 млн 550,6 тысячи рублей.

Напомним, гепатит С является вирусной инфекцией, поражающей печень. Течение болезни может быть как острым (кратковременным), так и хроническим (длительным). Это заболевание может приводить к летальному исходу.