Общество

Родители псковских выпускников сдали ЕГЭ

Более 20 родителей псковских выпускников присоединились к Всероссийской акции «Сдаем вместе. Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области, в среду, 27 марта, они написали Единый государственный экзамен по истории. Мероприятие прошло на площадке средней общеобразовательной школы № 24 имени Л. И. Малякова, которая в этом году станет одним из 33 пунктов проведения итоговой аттестации школьников.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

К участникам акции присоединилась и первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. Она поблагодарила родителей за то, что они приняли участие в проекте и тем самым поддержали своих детей.

«Мы уже второе десятилетие живем с этой формой оценки качества образования. ЕГЭ позволяет продемонстрировать ученику все свои умения и навыки в независимой от внешних и субъективных факторов обстановке. Уверена, каждый, кто добросовестно учится в школе и проявляет внимательное отношение к учебе, может успешно сдать этот экзамен», — обратила внимание она.

Первый вице-губернатор подчеркнула, что правительство Псковской области держит вопрос подготовки образовательных учреждений региона к ЕГЭ на особом контроле. Во всех точках сдачи проработан комплекс организационно-методических мероприятий.

Вера Емельянова также отметила, что школьники Псковской области при выборе экзаменов ориентируются на рынок труда, предложения в сфере экономики. Так, растет число выпускников, которые выбирают профильную математику и информатику. В этом году ЕГЭ по этим предметам сдадут 963 и 385 человек соответственно. Традиционно самый популярный предмет у выпускников — обществознание. Его выбрали почти 1,3 тыс. человек. Всего в этом году Единый госэкзамен планируют пройти более 2,7 тыс. выпускников. Первый экзамен пройдет 23 мая. Дети будут сдавать литературу, географию и химию.

Родители выпускников, которые сегодня приняли участие в акции, подчеркнули, что для их детей сдача ЕГЭ — важный, судьбоносный этап в жизни. Именно поэтому, признались мамы и папы ребят, они решили поддержать своих детей и первыми пройти эту процедуру.

Напомним, акция «Сдаем вместе. Единый день сдачи ЕГЭ родителями» в Псковской области проводится уже 8-й год подряд. Здесь все, как на настоящем экзамене: проверка документов, инструктаж, заполнение бланков. Акция направлена на информирование родителей, разбор всех правил сдачи экзамена: от организации прохода и рассадки, обеспечения безопасности и контроля до оформления и сдачи бланков. Все это должно способствовать снижению психологической напряженности при подготовке к ЕГЭ школьников и их родителей.