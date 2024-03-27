Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
розыгрыш билетов в кино
ответы на все вопросы
«Истфакт» Тот самый Плюшкин
2024 вызовы и угрозы
автомир Geely Okavango
Онлайн-викторина про Псковскую область
Парковка в зеленой зоне
про опоздания на работу
молодежь профсоюза
 
 
 
ещё Общество 27.03.2024 10:571 Кадровые перестановки произошли в администрации Пскова 27.03.2024 18:000 Родители псковских выпускников сдали ЕГЭ 27.03.2024 17:450 Банки расширяют возможности бесконтактных оплат 27.03.2024 17:300 Еще с семью погибшими бойцами спецоперации простились в Псковской области 27.03.2024 17:200 «Эхономика»: Виталий Рахманов о кибербезопасности. ВИДЕО 27.03.2024 17:070 Полицейские призвали псковичей с пониманием относиться к проверкам сообщений о минировании
 
 
 
Самое популярное 22.03.2024 10:1319 Замглавы администрации Пскова Александр Грацкий задержан по подозрению в получении взятки 22.03.2024 15:1714 Александра Грацкого подозревают в получении взятки в виде дорогостоящего автомобиля. ВИДЕО ЗАДЕРЖАНИЯ 27.03.2024 10:571 Кадровые перестановки произошли в администрации Пскова 25.03.2024 13:024 Галина Невалённая покидает пост главврача Псковской городской поликлиники 26.03.2024 10:214 Сбитый на улице Инженерной в Пскове подросток скончался
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Родители псковских выпускников сдали ЕГЭ

27.03.2024 18:00|ПсковКомментариев: 0

Более 20 родителей псковских выпускников присоединились к Всероссийской акции «Сдаем вместе. Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области, в среду, 27 марта, они написали Единый государственный экзамен по истории. Мероприятие прошло на площадке средней общеобразовательной школы № 24 имени Л. И. Малякова, которая в этом году станет одним из 33 пунктов проведения итоговой аттестации школьников.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

К участникам акции присоединилась и первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. Она поблагодарила родителей за то, что они приняли участие в проекте и тем самым поддержали своих детей.

«Мы уже второе десятилетие живем с этой формой оценки качества образования. ЕГЭ позволяет продемонстрировать ученику все свои умения и навыки в независимой от внешних и субъективных факторов обстановке. Уверена, каждый, кто добросовестно учится в школе и проявляет внимательное отношение к учебе, может успешно сдать этот экзамен», — обратила внимание она.

Первый вице-губернатор подчеркнула, что правительство Псковской области держит вопрос подготовки образовательных учреждений региона к ЕГЭ на особом контроле. Во всех точках сдачи проработан комплекс организационно-методических мероприятий.

Вера Емельянова также отметила, что школьники Псковской области при выборе экзаменов ориентируются на рынок труда, предложения в сфере экономики. Так, растет число выпускников, которые выбирают профильную математику и информатику. В этом году ЕГЭ по этим предметам сдадут 963 и 385 человек соответственно. Традиционно самый популярный предмет у выпускников — обществознание. Его выбрали почти 1,3 тыс. человек. Всего в этом году Единый госэкзамен планируют пройти более 2,7 тыс. выпускников. Первый экзамен пройдет 23 мая. Дети будут сдавать литературу, географию и химию.

Родители выпускников, которые сегодня приняли участие в акции, подчеркнули, что для их детей сдача ЕГЭ — важный, судьбоносный этап в жизни. Именно поэтому, признались мамы и папы ребят, они решили поддержать своих детей и первыми пройти эту процедуру.

Напомним, акция «Сдаем вместе. Единый день сдачи ЕГЭ родителями» в Псковской области проводится уже 8-й год подряд. Здесь все, как на настоящем экзамене: проверка документов, инструктаж, заполнение бланков. Акция направлена на информирование родителей, разбор всех правил сдачи экзамена: от организации прохода и рассадки, обеспечения безопасности и контроля до оформления и сдачи бланков. Все это должно способствовать снижению психологической напряженности при подготовке к ЕГЭ школьников и их родителей.

Теги: #егэ
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Необходимо ли упростить выдачу оружия в России?
В опросе приняло участие 173 человека
27.03.2024, 18:410 Свыше 20 000 тысяч тюльпанов украсят Великие Луки 27.03.2024, 18:280 Псковский театр драмы объявил о скидке на все спектакли до конца сезона 27.03.2024, 18:270 Начинается видеотрансляция программы «Метражи»: О флиппинге в деталях 27.03.2024, 18:150 Более 40 млн россиян уже ежемесячно отплачивают покупки по SberPay
27.03.2024, 18:150 О любительском театре ХХ века в Изборске рассказали в музее-заповеднике 27.03.2024, 18:131 ТОСы решают вопросы 27.03.2024, 18:000 Родители псковских выпускников сдали ЕГЭ 27.03.2024, 17:450 Банки расширяют возможности бесконтактных оплат
27.03.2024, 17:400 Судимый порхович лишился свободы за 11 краж из магазинов 27.03.2024, 17:300 Еще с семью погибшими бойцами спецоперации простились в Псковской области 27.03.2024, 17:300 Несанкционированную свалку устранили в Пскове по требованию прокуратуры 27.03.2024, 17:240 Картину псковского заключенного отметили на выставке в Эрмитаже
27.03.2024, 17:200 «Эхономика»: Виталий Рахманов о кибербезопасности. ВИДЕО 27.03.2024, 17:100 Лучшего экскурсовода среди школьников определят в Пскове 27.03.2024, 17:070 Полицейские призвали псковичей с пониманием относиться к проверкам сообщений о минировании 27.03.2024, 17:050 Афиши на июнь и июль опубликовал Псковский театр драмы
27.03.2024, 17:000 Отчет о работе региональной счетной палаты заслушал комитет Собрания по АПК 27.03.2024, 16:590 Начались строительные работы для догазификации деревни Филатова Гора Псковского района 27.03.2024, 16:490 Житель Палкино попался на хранении наркотиков в крупном размере 27.03.2024, 16:350 А у нас в посёлке газ: жизнь псковской семьи «стала намного комфортнее»
27.03.2024, 16:330 Экономический комитет Собрания поддержал переход на упрощенную процедуру проектирования несложных объектов газоснабжения 27.03.2024, 16:190 Екатерина Родина покинула пост лидера регионального отделения «Движения первых» 27.03.2024, 16:130 Ложные сообщения о минировании «Простории» и «Акваполиса» поступали в Пскове 27.03.2024, 15:551 «Экосреда»: Питьевая вода в Пскове. ВИДЕО
27.03.2024, 15:370 Почти 400 тысяч жителей Псковской области зарегистрированы на «Госуслугах» 27.03.2024, 15:260 16 россиянок осудили за аферу с материнскими капиталами 27.03.2024, 15:220 «Иногда даже рыбешки попадаются»: о процессе очистки речной воды рассказал Андрей Алябьев 27.03.2024, 15:171 Финансовые нарушения в районах обсудили в областном Собрании 
27.03.2024, 15:130 Уборку парковочных карманов проведут на участке улицы Рокоссовского в Пскове 28 марта 27.03.2024, 15:120 В Псковском театре драмы будут усилены меры безопасности 27.03.2024, 15:050 МегаФон успешно внедрил на сети российское транспортное оборудование 27.03.2024, 15:010 Строительство завода по созданию медицинских экспресс-тестов началось в «Моглино»
27.03.2024, 15:000 Законодательный комитет Собрания поддержал инициативу Минакова об установлении Дня ветерана боевых действий 27.03.2024, 14:520 «Псковский скоморох - 2024». ФОТОРЕПОРТАЖ 27.03.2024, 14:400 Путин дал поручение о производстве игровых приставок и консолей в России 27.03.2024, 14:260 Реестр муниципальных должностей меняют в Псковской области
27.03.2024, 14:260 В Пскове пьяный водитель повредил две автомашины и врезался в дерево. ФОТО 27.03.2024, 14:151 Роман Максименко более подробно расскажет о флиппинге в программе «Метражи» 27.03.2024, 14:081 Матери-монстры Псковской области: подробности громкого дела об убийстве новорожденной в туалете 27.03.2024, 13:541 Жесткость подземной воды в Пскове не превышает нормативов СанПиН - Андрей Алябьев
27.03.2024, 13:520 ЦИК ждет от регионов предложения по изменению избирательного законодательства 27.03.2024, 13:490 В Псковском театре кукол и в БКЗ усилят охранные меры 27.03.2024, 13:430 Учёный секретарь «Михайловского»: Вопрос о литературе в литературном музее не столь прост, как кажется 27.03.2024, 13:350 Швеция планирует разместить своих военных в Латвии
27.03.2024, 13:300 Возможность получения специальной соцвыплаты медработниками межрайонных больниц рассмотрели в областном Собрании 27.03.2024, 13:270 Дебошира с ножом задержали в Дедовичах 27.03.2024, 13:190 Итоги работы общественного штаба по наблюдению за выборами президента России подвели в Пскове 27.03.2024, 13:110 Повышение стипендий будущим педагогам обсудил социальный комитет Собрания
27.03.2024, 13:040 Начинается видеотрансляцию программы «Эхономика»: Виталий Рахманов о кибербезопасности 27.03.2024, 12:550 О плюсах подземного водоснабжения рассказал Андрей Алябьев 27.03.2024, 12:480 Представители 27 белорусских предприятий приедут в Псков с бизнес-миссией 27.03.2024, 12:430 Многодневное голосование организуют в Псковской области на муниципальных выборах в сентябре
27.03.2024, 12:370 Облизбирком планирует обратиться в ЦИК России с просьбой использовать ДЭГ на муниципальных выборах в сентябре 27.03.2024, 12:240 Увеличение финансирования на строительство дорог обсудил бюджетный комитет Собрания 27.03.2024, 12:171 Samsung Pay перестанет поддерживать карты «Мир» с 3 апреля 27.03.2024, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Экосреда»: Питьевая вода в Пскове
27.03.2024, 12:032 Задержан подозреваемый в убийстве 11-летней девочки в Псковской области 27.03.2024, 11:560 Отчет о работе региональной счетной палаты заслушали на бюджетном комитете Собрания  27.03.2024, 11:510 Посетителей и сотрудников «Простории» в Пскове эвакуировали 27.03.2024, 11:471 «Единая Россия» проведёт «Диктант Победы» на суше, в море и в небе
27.03.2024, 11:370 Александр Котов: Росгвардейцы демонстрируют высочайший профессионализм, мужество и патриотизм 27.03.2024, 11:312 Размер оплаты труда в аппаратах уполномоченных обсудили на бюджетном комитете Собрания 27.03.2024, 11:220 «Дневной дозор»: Можно ли победить коррупцию? 27.03.2024, 11:190 Въезд на территорию противотуберкулезного диспансера в Пскове перекрыли с улицы Красноармейской
27.03.2024, 11:050 Бюджетный комитет Собрания поддержал проект о повышении стипендий будущим педагогам  27.03.2024, 10:571 Кадровые перестановки произошли в администрации Пскова 27.03.2024, 10:474 15-летнюю девочку сбил автомобиль на пешеходном переходе в Пскове 27.03.2024, 10:410 «Эхономика»: Виталий Рахманов о кибербезопасности
27.03.2024, 10:370 Великолукскую межрайонную больницу уличили в неоплате товаров 27.03.2024, 10:250 Попытку сбыта наркотиков в Опочецком районе пресекли сотрудники ФСБ и полиции 27.03.2024, 10:180 В Новгородской области иностранцам запретили работать в такси 27.03.2024, 10:050 «Экосреда»: Питьевая вода в Пскове
27.03.2024, 09:550 Задержан еще один соучастник нападения на псковских десантников в 2000 году 27.03.2024, 09:500 Сбер улучшает условия льготного кредитования на Домклик 27.03.2024, 09:410 На псковском заводе по переработке мусора назвали незначительными сроки изготовления партии плитки 27.03.2024, 09:370 Спрос на работников общепита в Псковской области вырос почти на 40%
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru