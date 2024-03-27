Общество

Лекцию об опасности пала травы проведут в музее-заповеднике «Изборск»

Лекция «Горе от огня» в целях профилактики пожаров пройдёт в музее-заповеднике «Изборск» 1 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Старший научный сотрудник музея-заповедника «Изборск» Анна Мартынова расскажет об опасности пала травы и его воздействии на природные экосистемы. Слушатели узнают правила поведения на природе и при обнаружении очага возгорания.

«Самые распространенные природные пожары – это травяные палы. Ранней весной прошлогодняя трава высыхает под лучами солнца и становится легко воспламеняемой. При сильном ветре огонь распространяется с высокой скоростью и охватывает большие площади, что очень затрудняет его тушение. Единственным эффективным способом борьбы с травяными палами является их предупреждение», - добавили в пресс-службе музея.