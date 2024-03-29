Общество

Полистовье представили на форуме «Экология большого города» в Петербурге

XXIII международный форум «Экология большого города» проходит в Санкт-Петербурге 27-29 марта. Директор Полистовского заповедника Николай Кораблев представил Полистовье на стенде Минприроды России и Росзаповедцентра в рамках встречи «Заповедные территории в лицах». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в заповеднике.

Фото здесь и далее: Полистовский заповедник

Гости форума смогли познакомиться с Полистово-Ловатской болотной системой, увидеть фотографии и фильм о заповеднике, задать вопросы сотрудникам заповедника.

Также Николай Кораблев совместно с коллегами выступил с докладом на панельной дискуссии «Инвестиции в природу: развитие экологического туризма и сохранение биоразнообразия».

Авторы доклада поделились информацией об уникальных экосистемных качествах водно-болотных угодий. Например, таких, как естественное консервирование углекислого газа в торфе. Ненарушенная торфяная залежь может сохранять углерод сотни лет, тем самым препятствуя изменению климата. Также к экосистемным услугам Полистовских болот относятся: естественная фильтрация пресной воды, сохранение биоразнообразия, поддержание водного баланса в регионе - предупреждение засух и сильных паводков.

Директор Полистовского заповедника поделился опытом в сохранении и управлении территорией, а также рассказал о роли, которую Полистовский заповедник играет в региональном и глобальном масштабе в деле сохранения и восстановления водно-болотных экосистем.

Кроме того, сотрудники Полистовского заповедника принимают участие в круглом столе «Формирование планов рекреационной деятельности: проблемы реализации и пути их решения».