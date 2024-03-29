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Какие цветы дольше всего стоят в вазе, рассказали псковичам

При покупке букета в подарок хочется, чтобы он простоял в вазе как можно дольше, сохранил свой привлекательный вид. Можно правильно ухаживать за цветами, своевременно менять воду в вазе, но в итоге получить «сюрприз» в виде увядших растений. Стойкость к температурным перепадам, засушливости у всех цветов индивидуальны. Поэтому при правильном выборе букета по ссылке 12FLOR вы сможете надолго сберечь его красоту и свежесть.

Главные по стойкости

Цветущие декоративные растения имеют разный потенциал. Одни более стойко переносят внешние воздействия, а другие — быстро вянут несмотря на качественный уход. Лидерами по сохранению презентабельного вида считают:

герберы — яркие и очень выносливые. В их соцветиях лепестки располагаются параллельно горизонтальной поверхности. Они не сникают на протяжении трех-четырех недель;

хризантемы — невероятно устойчивые к температурным перепадам, низким температурам и даже заморозкам. Хризантемы выдерживают сложные погодные условия и сохраняют выразительный, насыщенный аромат, визуальную привлекательность;

экзотические антуриумы — имеют необычный внешний вид и способны сохранить его на протяжении месяца.

Еще один стойкий представитель флоры — гвоздики. Эти изящные цветы выглядят очень хрупкими. Но они могут простоять в вазе не менее двух недель и выглядеть словно свежесрезанные. При выборе перечисленных цветов вы можете не беспокоиться о том, что букет быстро утратит презентабельный вид. Они способны продлить жизнь и более чувствительным «собратьям». Стойкие цветы выделяют в воду дубильные вещества, которые обладают обеззараживающим действием и замедляют процессы гниения.

От двух недель и дольше

Крупные эквадорские розы способны радовать своим видом не менее двух недель. Они имеют сочные и мясистые стебли, которые надолго задерживают влагу. В этом секрет долговечности прекрасных роз.

Если вы хотите видеть цветущий букет в вазе не менее пары недель, выбирайте в подарок гладиолусы или альстромерии. Первые нуждаются в поддержании высокого уровня влажности. Если не экономить воду, гладиолусы будут долго радовать вас своим видом. А альстромерии остаются свежими в обычной вазе без всяких подкормок.

Доставка цветов в день обращения от FLOR2U со скидкой 12% по промокоду 12FLOR станет отличным вариантом для тех, кому некогда посещать флористические бутики. Без поздравления виновница торжества не останется.

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