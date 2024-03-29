Общество

Николай Козловский: Молодёжь достаточно активно переезжает в Великие Луки

На сегодняшний день очень многие интересуются вопросами миграции молодёжи внутри страны, в том числе, мотивацией молодёжи оставаться в своём родном небольшом городе или переезжать в более крупный. Глава Великих Лук Николай Козловский отметил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», что молодежь достаточно активно переезжает в город на Ловати.

В феврале текущего года известный институт роста экономики имени Петра Столыпина, расположенный в городе Москве, тщательно изучил мнение молодёжи о том, в чём причина переезда в столицы и в чём плюсы жизни в малых городах России.

Опрос был проведён в нескольких российских городах. В их числе – Братск, Иркутск, Красноярск, Минусинск, Псков, Пикалево, Петрозаводск и наши Великие Луки.

Среди факторов, которые молодые люди назвали исследователям в качестве плюса жизни в небольших городах – хорошая экология, отсутствие спешки и шума, близость природы, территориальная компактность, более качественные и прочные социальные связи. Некоторые назвали также наличие близких родственников, друзей, знакомых.

Кроме того, эксперты выявили, что молодёжь выделяет ещё один важный фактор «якорения» молодёжи в средних и малых городах – это простота в поиске работы.

А вот зарплата не оказалась в числе определяющих факторов переезда молодых людей в мегаполисы. Отчасти данный факт можно объяснить тем, что более высокий уровень заработанной платы, который предлагают в городах-миллионниках, зачастую нивелируется стоимостью жилья и в целом, жизни в крупном городе.

К факторам, которые также влияют на снижение числа переездов из некрупных городов в мегаполисы, относится и стремительное развитие интернет-технологий. К примеру, пандемия коронавируса дала сильный толчок развитию дистанционного или удалённого формата работы, который позволяет молодым людям работать в крупных российских компаниях, не покидая свой небольшой, но родной город.

Комментируя результаты исследования, экономисты и социологи отметили, что в нынешних обстоятельствах для устойчивого развития экономики и производства необходимо укреплять и развивать именно некрупные города – малые и средние, делать их более привлекательными для постоянного места проживания и работы.

Об этом говорил в своём недавнем послании федеральному Собранию и президент России Владимир Путин. Он отметил, что очень важно для достижения национальных целей развития создавать равные условия для самореализации граждан и высоких стандартов жизни на всей территории страны. Владимир Путин отметил необходимость наращивать темпы модернизации коммунальной инфраструктуры, расширения программы социальной газификации, развития общественного транспорта и здравоохранения. Для чего будут разработаны соответствующие проекты на федеральном уровне.

А во время своего недавнего визита в Торжок Тверской области глава российского государства подчеркнул, что в небольших городах и сельской местности обязательно нужно развивать культурную сферу. Владимир Путин отметил, что именно здесь берут истоки самые знаковые и важные ценности: здесь рождается настоящий, глубокий - истинный патриотизм. Поэтому, в ближайшее время для работников сферы культуры в малых городах разработают специальные меры поддержки. Для молодых специалистов будут предусмотрены подъёмные средства – федеральные, региональные. Также будет оказываться поддержка и тем, кто уже трудится в сфере культуры небольших городов и поселений, в том числе в части повышения уровня заработных плат и различных стимулирующих выплат.

Кроме того, будет модернизироваться материально-техническая база учреждений культуры, включая учреждения профессионального образования сферы культуры. Всё это позволит значительно укрепить социальную составляющую жизни малых городов, сделает их ещё более привлекательными для молодёжи.

«Руководством города Великие Луки давно отмечено, что наличие благоустроенной комфортной городской среды и развитой досуговой инфраструктуры, культуры и здравоохранения, а также доступность детских садов и школ, учреждений дополнительного образования и объектов спорта, является одним из положительных факторов для нашей молодёжи. Поэтому, в нашем городе в этом направлении проводится большая работа. За последние годы в Великих Луках построены современные детские сады и школы, расширяется сеть спортивных учреждений, ремонтируются дворы и строятся детские площадки, обустраиваются комфортные зоны отдыха, идёт развитие культурной сферы», – отметил Николай Козловский.

Именно поэтому, после получения высшего образования в крупных городах молодые специалисты возвращаются в Великие Луки, устраиваются на хорошие должности, занимают руководящие посты, создают семьи и растят детей.

«И в целом, на сегодняшний день отмечено, что молодёжь в Великие Луки переезжает достаточно активно. Про наш город можно с уверенностью сказать – мал городок, да дорог. Достигнутые Великими Луками на сегодняшний день результаты уникальны для Российской Федерации. Большинство ключевых показателей выше общероссийских, отмечается стабильный экономический рост», – добавил глава города.

Так, с 2017 года объём производства продукции крупными и средними предприятиями вырос больше, чем в два раза: с 54 до 131 млрд рублей. Оборот по средним и крупным предприятиям также возрос почти в два с половиной раза: с 64 до 161 млрд рублей. Более чем в 2 раза выросли налоговые отчисления, в том числе в региональный бюджет: с 1,98 млрд рублей до 4,19 млрд рублей. Также возросли и отчисления во внебюджетные государственные фонды - с 2,6 млрд рублей в 2017 году до 3,9 млрд рублей в 2023 году.