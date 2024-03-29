Общество

15 гипермаркетов насчитали в Псковской области

3 889 различных магазинов насчитывалось на территории Псковской области на 31 декабря 2023 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковстате.

Популярны у населения магазины «шаговой доступности», или минимаркеты. Их в области больше всего — 1 309. Широкий ассортимент разнообразных товаров представлен в 15 гипермаркетах и 206 супермаркетах области. Специализированных продовольственных магазинов насчитывалось 230, непродовольственных — 1 058. Универмагов в области всего 8, прочих магазинов — 1 063.