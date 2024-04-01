Общество

Тема дорог занимает первое место по количеству обращений - псковский ЦУР

В систему «Инцидент менеджмент» в марте поступило 2 989 инцидентов, сообщили Псковской Ленте Новостей в ЦУР Псковской области.

Инфографика: ЦУР

«Тема дорог вышла на 1 место по количеству обращений. В Псковской области продолжается ремонт покрытия проезжей части и тротуаров, в том числе по президентскому нацпроекту "БКД". Дорожные организации обеспечены техникой, оборудованием, транспортными средствами и горюче-смазочными материалами», - отметили в ЦУРе.

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Напомним, 28 марта специалисты Центра управления регионом Псковской области провели семинар для администраторов госпабликов.