Общество

Три проекта Псковской области стали победителями конкурса «Гранты Первых»

Более 6 миллионов рублей субсидий привлекла Псковская область благодаря конкурсу «Гранты Первых». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

В Псковской области в числе победителей — «Лига Молодежи», баскетбольный клуб «Регион 60» и Федерация компьютерного спорта.

«Победителями грантового конкурса "Движения Первых" стали 424 проекта из 71 региона России. Мы поддержали инициативы школ, вузов, колледжей, детских садов, библиотек, НКО и других организаций, готовых создавать возможности для самореализации детей и молодежи. Кроме того, стартовал конкурс первичных отделений Движения, результаты которого мы подведем в июле. Общая сумма на развитие общественно значимых инициатив в этом году составит 2 млрд рублей», — подчеркнул председатель правления «Движения Первых» Григорий Гуров.

Всего в этом году было получено почти 6 тысяч заявок из 88 субъектов России на общую сумму более 16,4 млрд рублей — это почти в три раза больше, чем в прошлом году. Самыми популярными направлениями стали «Патриотизм и историческая память», «Культура и искусство», «Образование и знания».

Грантовый конкурс «Движения Первых» призван вовлечь детей и подростков, ранее не участвовавших в активной общественно значимой деятельности, в проектные активности. Подать заявку на участие в конкурсе могут школы, колледжи, общественные объединения, дома детского творчества, театры, библиотеки, вузы, а также иные организации и индивидуальные предприятия.