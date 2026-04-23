Библиограф с 40-летним стажем развеяла миф об энергетике старинных книг

Эксперты Российской национальной библиотеки не находят подтверждений тому, что читатели оставляют на страницах книг свой энергетический след. Об этом заявила заведующая Информационно-библиографическим отделом РНБ Надежда Веденяпина. Во Всемирный день книги и авторского права, который ежегодно отмечается 23 апреля, она рассказала про особенности работы в старейшей библиотеке страны.
По словам заведующей, оставить свой «отпечаток» на книге, не в пример читателю, может только ее владелец. Некоторые издания в РНБ попадают из частных коллекций, например, в качестве подарка. Подобные экземпляры несут на себе след хозяина благодаря пометам (письменным знакам, надписям, рисункам в книге — ред.) или владельческому переплету.
Для примера эксперт привела первое издание книги Александра Грина 1923 года, за которым часто приходят посетители в преддверии праздника для выпускников «Алые Паруса».
Надежда Веденяпина работает в РНБ уже 40 лет. Это старейшая публичная библиотека России, основанная в 1795 году Екатериной Великой. Здесь хранятся уникальные рукописи и старопечатные книги, которые составляют «золотой фонд» мировой культуры. Фонды насчитывают около 40 миллионов единиц хранения.
Она признает, что постепенно чувство трепета от прикосновения к книжным раритетам проходит. Свое место работы она называет «огромным механизмом с шестеренками», где у сотрудников вопреки стереотипам нет времени на чтение.
«Изучение книжных редкостей предполагает особое отношение к ним. Вот вчера карты Московии Сигизмунда Герберштейна рубежа XVI– XVII веков доставала с осторожностью, потому что понимаю: порвать их легко. Вот что обычно заботит: как правильно держать, а иногда можно ли дотрагиваться», — подытожила заведующая.
Она отметила, что за 40 лет работы волнение перед редкими книгами сменилось прагматичным пониманием: главное — сохранить их для будущих поколений, пишет РИА Новости.