Псковский лицеист вошел в число победителей в Национальной технологической олимпиаде

Школьник из Псковской области Алексей Сергеев вошел в число победителей Национальной технологической олимпиады (НТО), которая проводится совместно с Президентской платформой «Россия – страна возможностей» при координации Министерства науки и высшего образования РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе платформы.

Дипломантами одиннадцатого сезона НТО стали 463 учащихся 8-11 классов из 59 регионов России, а также из Казахстана.

В финальных этапах НТО состязались более 2 100 школьников и студентов. Всего на Национальную технологическую олимпиаду 2025/2026 учебного года зарегистрировались 226 000 участников. Серия финалов олимпиады состоялась на площадках 24 вузов, а также технологических компаний в 11 городах страны.

В 2025/2026 учебном году в НТО школьники соревновались в 34 профилях. Финалисты олимпиады решали задачи на стыке дисциплин: автоматизировали полные циклы горнодобывающих предприятий, создавали программные комплексы из беспилотников и манипуляторов для ликвидации последствий землетрясений и разрабатывали системы для анализа космических снимков при природных катастрофах. Команды программировали «цифровых поводырей» для слабовидящих и проектировали системы жизнеобеспечения для сити-ферм в условиях экстремального климата. Участники также создавали уникальные генетические конструкции для синтеза витаминов и лекарств, а в ИT-направлениях – обучали нейросети защите критической инфраструктуры и создавали игровые миры. Задачи финалов были максимально приближены к запросам реального сектора экономики, а работа велась в условиях, близких к производственным процессам.

Из Псковской области победителем НТО в профиле «Летающая робототехника» стал ученик Псковского технического лицея Алексей Сергеев.

НТО проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети» при координации Министерства науки и высшего образования РФ совместно с Президентской платформой «Россия – страна возможностей» при поддержке «Движения первых», Агентства стратегических инициатив и АНО «Платформа НТИ». Проектный офис НТО развернут на базе НИУ ВШЭ при методическом сопровождении Кружкового движения НТИ.

С 2015 года крупнейшие командные инженерные соревнования страны объединили более 1,1 миллиона обучающихся из всех регионов России и 77 стран мира.