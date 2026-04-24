Международный день солидарности молодежи отмечают 24 апреля

Ежегодно 24 апреля отмечается Международный день солидарности молодежи (англ. International Day of Youth Solidarity), который был установлен по решению Всемирной федерации демократической молодежи (англ. World Federation of Democratic Youth).

Впервые праздник был отмечен в 1957 году, а дата для проведения Дня была приурочена к заключительному заседанию Бандунгской конференции стран Азии и Африки в 1955 году. Сама федерация своими основными задачами обозначает — борьбу за мир, демократию, защиту прав и интересов молодежи, пишет calend.ru.

Главная цель Дня — сплотить молодежь и укрепить ее единство, а также — еще один повод, привлечь внимание государственных органов, общества и средств массовой информации к проблемам молодежи.

Объединение усилий молодежных, общественных организаций, широких слоев населения, людей неравнодушных, душой болеющих за будущее своих детей и внуков, позволяет усилить контроль общества за соблюдением прав молодежи, способствует повышению организованности и творческой активности молодежи в реализации экономических, социальных, научно-технических и нравственных проблем общества, укреплению преемственности поколений, законности и правопорядка.

Кстати, общепризнанного международного определения возрастной группы молодежи не существует. Например, ООН для статистических целей определяет «молодежь» как лиц в возрасте от 15 до 24 лет, а в России молодежью считается социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно.

По данным ООН, в настоящее время в мире насчитывается более 1,2 миллиарда молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет — это самое многочисленное в истории поколение молодежи. Почти 90% всех молодых людей проживают в развивающихся странах, где они составляют значительную долю населения.

В ООН отмечают, что нынешнее поколение молодежи отличается наибольшим уровнем взаимодействия. Будучи наиболее интегрированным в мировые коммуникационные сети, современная молодежь располагает большим потенциалом для становления диалога и организации партнерского взаимодействия между странами и деятелями всех сегментов общественной жизни — от политики до бизнеса, от науки и образования до гражданского общества. В ООН признают, что молодые люди выступают катализаторами социального прогресса и стимулируют политические перемены в своей стране.

В то же время молодые люди сталкиваются с огромными трудностями при попытке реализовать свои права. По данным ООН, каждый пятый молодой человек не имеет работы, образования или профессиональной подготовки. Трудности возникают также в ситуациях конфликта или тогда, когда молодые люди покидают свой дом, спасаясь от смертельной опасности или в поиске лучшей жизни. По экспертным оценкам, около 408 миллионов молодых людей живут в условиях вооруженного конфликта.

Легко ли быть молодым в современном обществе — это зависит от степени сплоченности молодежи в решении своих проблем.

Что же касается традиций этого праздника, то раньше он отмечался весьма широко. В Международный день солидарности молодежи проводились молодёжные съезды, концерты и другие праздничные мероприятия, программа которых тщательно продумывалась. Их главной целью было — подчеркнуть высокую цель дружеского объединения народов, коллективизм, укрепить единство наций, продемонстрировать свое стремление объединить усилия в борьбе за права молодежи, сплотить молодежь для решения своих проблем. Но с годами все это практически сошло на нет, и в настоящее время эта дата отмечается эпизодически, как правило, по инициативе и при поддержке различных молодежных, общественных и благотворительных организаций.