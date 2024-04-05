Общество

Интернету в России исполнилось 30 лет

В воскресенье, 7 апреля, российский Интернет отмечает свое тридцатилетие. В 1994 году международный сетевой информационный центр InterNIC официально делегировал для РФ национальный домен верхнего уровня .RU, появившийся в так называемой корневой зоне – глобальном реестре, благодаря которому доменные зоны становятся доступны пользователям в Интернете. В связи с этим 7 апреля принято считать отправной точкой развития массового российского Интернета.

Отметим, что в конце 1990-х - начале 2000-х годов активное развитие Интернета происходило и в Псковской области. В 2000 году была основана Псковская Лента Новостей. Информационное агентство стало первым подобным СМИ в Псковской области. В дальнейшем ПЛН превратилась в интернет-портал, всесторонне и оперативно освещающий жизнь региона, страны и мира. Многие годы Псковская Лента Новостей удерживает уверенное лидерство в региональном медиапространстве.