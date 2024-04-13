Общество

«Летопись воинской славы Псковской земли»: Ледовое побоище. Часть I. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Летопись воинской славы Псковской земли», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 15 апреля.

Сегодня ведущий Олег Добрынин и его соведущий, специалист по истории древней Руси, истории и археологии Пскова, истории военного дела Сергей Салмин начали разговор о Ледовом побоище. Эта битва произошла на льду Чудского озера 5 апреля 1242 года между новгородцами и владимирцами под предводительством князя Александра Невского с одной стороны и войсками Ливонского ордена и Дерптского епископа - с другой.

Исторический контекст сражения, события в Пскове 1240 года, силы и планы сторон — об этом и многом другом слушайте в эфире.