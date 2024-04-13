Минобороны и ВТБ подписали соглашение о партнерстве в проекте «СВОи»

К масштабному проекту Минобороны России по выдаче ветеранам боевых действий удостоверений нового образца подключился банк ВТБ. С июня заказать и получить электронное удостоверение-карту «СВОи» можно будет во всех отделениях банка, сообщили Псковской Ленте Новостей в ВТБ.
Карта будет действовать наравне с бумажным документом, но предоставит владельцу расширенные возможности – ее можно будет использовать для получения федеральных, региональных соцвыплат, денежного довольствия, платежей и переводов, получения льгот и скидок.
Соглашение о партнерстве в социально-значимом проекте подписали президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин и Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Электронное удостоверение ветерана боевых действий (ВБД) будет выглядеть как обычная банковская карта, станет удобным аналогом бумажной версии документа и в таком виде упростит получение как финансовой, так и нефинансовой поддержки от государства – на нее будут зачисляться денежное довольствие и все другие положенные выплаты. «СВОи» станет также дебетовой картой для привычных финансовых операций на каждый день: платежей, переводов, сбережений. Карту можно будет использовать для оплаты проезда на транспорте, получения федеральных и региональных льгот и скидок. Электронное удостоверение ВБД бессрочно, будет действовать по всей России и будет доступно ветеранам боевых действий всех вооруженных конфликтов и операций.
Электронное удостоверение-карту «СВОи» можно будет заказать как в офисе банка, так и онлайн. Для его оформления обязательно понадобятся паспорт, бумажное удостоверение ветерана боевых действий либо справка об участии в специальной военной операции.