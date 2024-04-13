Общество

Минобороны и ВТБ подписали соглашение о партнерстве в проекте «СВОи»

К масштабному проекту Минобороны России по выдаче ветеранам боевых действий удостоверений нового образца подключился банк ВТБ. С июня заказать и получить электронное удостоверение-карту «СВОи» можно будет во всех отделениях банка, сообщили Псковской Ленте Новостей в ВТБ.

Карта будет действовать наравне с бумажным документом, но предоставит владельцу расширенные возможности – ее можно будет использовать для получения федеральных, региональных соцвыплат, денежного довольствия, платежей и переводов, получения льгот и скидок.

Соглашение о партнерстве в социально-значимом проекте подписали президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин и Министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Электронное удостоверение ветерана боевых действий (ВБД) будет выглядеть как обычная банковская карта, станет удобным аналогом бумажной версии документа и в таком виде упростит получение как финансовой, так и нефинансовой поддержки от государства – на нее будут зачисляться денежное довольствие и все другие положенные выплаты. «СВОи» станет также дебетовой картой для привычных финансовых операций на каждый день: платежей, переводов, сбережений. Карту можно будет использовать для оплаты проезда на транспорте, получения федеральных и региональных льгот и скидок. Электронное удостоверение ВБД бессрочно, будет действовать по всей России и будет доступно ветеранам боевых действий всех вооруженных конфликтов и операций.

«ВТБ уже много лет выступает партнером государства в социальных программах. С июня мы начнем выдавать электронные удостоверения ветеранам боевых действий, которые также станут единым средством для управления финансами, доступа к цифровым сервисам и объединят все меры социальной поддержки. По нашей оценке, их смогут получить более 1 млн ветеранов боевых действий», – подчеркнул заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Электронное удостоверение-карту «СВОи» можно будет заказать как в офисе банка, так и онлайн. Для его оформления обязательно понадобятся паспорт, бумажное удостоверение ветерана боевых действий либо справка об участии в специальной военной операции.