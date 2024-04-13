Общество

Свыше 100 жалоб по нарушениям закона о защите конкуренции подали псковичи за год

Псковское УФАС активно занимается антимонопольным контролем, сообщили представители ведомства на тематической пресс-конференции 17 апреля. Говоря о статистических данных, эксперты отметили, что за отчетный период было рассмотрено 101 заявление от граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по признакам нарушения федерального закона от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Наибольшее число нарушений специалисты выявили в сфере оказания услуг: 25 раз обратившиеся жаловались на сервисы почтовой связи, ветеринарно-санитарной экспертизы, миграционные, страховой медицины. Жалоб на электроснабжение поступило 14, на одну жалобу меньше получили специалисты УФАС на газоснабжение. 11 раз в поле зрения жалобщиков попадали услуги связи и сферы жилищно-коммунального хозяйства. Чуть реже жалобы поступали на строительный комплекс, банковские услуги, операции с недвижимым имуществом.

Напомним, направить свои жалобы могут можно в письменном виде в адрес Псковского УФАС, а также путем использования средств электронной связи.