Общество

Сенатор Наумец: Прошедшие СВО ребята не остаются один на один со своими проблемами

Свое мнение о предложении ввести квоты на должности чиновников для военнослужащих, прошедших СВО, высказал член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Алексей Наумец в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

Сенатор особо подчеркнул, что только при должном образовании и действительно конкурентных условиях участники СВО должны получать приоритет при назначении на какие-то должности.

«На каждом месте должны быть профессионалы. Военнослужащий, который прошел специальную военную операцию, должен иметь такие же возможности, как и другие люди. Но, когда есть два профессионала в равных условиях, тогда да, статус "участника специальной военной операции" уже должен перевешивать в сторону человека, который прошел войну. Но, подчеркиваю, если он профессионал в этой сфере», - отметил Алексей Наумец.

Также он заверил, что сейчас военнослужащие не остаются один на один со своими проблемами. Им активно помогает фонд «Защитники Отечества» и не только.

«Верховный главнокомандующий сказал: "Ребята, которые сейчас вернулись после войны, должны быть "вкручены" в эту жизнь". Военнослужащие не остались один на один с проблемами», - заключил сенатор.

Ветеранов СВО активно привлекают к выступлениям в школах, участию в спортивных мероприятиям и иным важным событиям в жизни региона.