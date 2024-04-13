Общество

Выездное заседание облсовпрофа и Молодежного парламента прошло на турбазе «Пушкиногорье»

Совместное выездное заседание Молодежного Совета Псковского облсовпрофа и Молодежного парламента Псковской области прошло на профсоюзной туристической базе «Пушкиногорье» в эти выходные. Об этом сообщается в Telegram-канале Псковских профсоюзов.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Псковских профсоюзов

Командообразование, тренинг по первой психологической и первой помощи провели для участников семинара специалисты облсовпрофа. С лекцией «Введение в законотворческую деятельность» для участников выступили Виктор Остренко – заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов и Юлия Лысова - советник заместителя и председателя Псковского областного Собрания депутатов.

«Профсоюзная молодежь активно участвует во всех мероприятиях и открыта к обсуждению различных вызовов, поставленных перед нами. Очень важно отметить, что только сотрудничество и объединение перед возникающими задачами способствует их решению. Мы всегда готовы к взаимодействию с другими молодежными организациями!», - отметил председатель профобъединения региона Игорь Иванов.