Общество

«Вы уже победители!»: педагоги Псковской области поборются за звание лучших в профессии

Ежегодно лучших педагогов Псковской области чествуют на конкурсах профессионального мастерства. Старт областных этапов конкурсов «Учитель года России - 2024», «Воспитатель года России - 2024», «Учитель-дефектолог года - 2024» и «Педагог-психолог России - 2024» был дан 22 апреля в псковской гимназии №29. Подробности - в репортаже Псковской Ленты Новостей.

Новые возможности

В торжественном мероприятии открытия профессиональных состязаний приняли участие представители регионального комитета по образованию, Псковского областного института повышения квалификации работников образования, духовенства.

С приветственным словом к участникам конкурса обратился врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков. Он отметил, что темпы изменений как в системе образования, так и в жизни, настолько стремительны, что за ними сложно успеть. «Вместе с тем, в номинациях, которые были озвучены, уже не одно поколение педагогов себя проявило. Мы можем с уверенностью сказать, что вы все - профессионалы, а тем, кто нашел в себе силы принять участие в этих конкурсах - особый почет»,- сказал он.

Андрей Ермаков пожелал участникам конкурса доброго созидательного состязания. «Чтобы итоги этого короткого областного периода мероприятий пошли на пользу вам и нашим ребятам. Желаю вам доброго азарта и удовольствия от мероприятий, в которых сможете принять участие. Вы все победители без исключения!» - подчеркнул он.

Врио ректора ПОИПКРО Екатерина Гончарова поблагодарила присутствующих педагогов за то, что, не изменяя традиции, они ежегодно принимают участие в конкурсах профессионального мастерства. «В этот Год семьи нам особенно приятно видеть вас в разных конкурсных испытаниях. Мы надеемся, что эти испытания откроют вам новые возможности в наставнической деятельности, в работе с детской и родительской аудиториями, в исполнении ваших надежд и проектных инициатив», - сказала она.

Не состязание, а праздник

Также добрые напутствия прозвучали в адрес конкурсантов от руководителя отдела религиозного образования и катехизации Псковской епархии протоиерея Романа Ледина и уполномоченного по правам ребенка в Псковской области Наталии Соколовой.

Роман Ледин отметил, что профессиональное состязание «должно быть с любовью». «Если мы не состязаемся - мы не развиваемся, мы не становимся более искусными. А если мы сами не развиваемся, то не развиваются и наши дети», - сказал он и пожелал педагогам, чтобы «в сложные минуты господь обязательно дал добрую мысль, чтобы с любовью и радостно пройти этот путь».

Наталия Соколова заметила, что конкурс педагогического мастерства - это всегда праздник. «Я 21 год выхожу на эту сцену в разных статусах: и конкурсанта, и члена жюри. Каждый из вас волнуется. Но это не столько состязание, сколько удовольствие - от общения с коллегами, с детьми, которых вы увидите впервые, а потом они станут для вас родными, удовольствие от новых открытий», - сказала она.

Детский омбудсмен также добавила, что этот конкурс - своеобразный трамплин развития, который дает огромные возможности. «Все вы уже победители. Только вперед!» - сказала она.

Смелость участников конкурса и их решимость бросить вызов самим отметила и директор филиала Российского общества «Знание» в Псковской области Елена Печерская. Она напомнила, что главное - не победа, а участие. «Это возможность для профессионального роста, обмена передовым опытом и укрепления профессионального сообщества», - добавила она.

Все получится!

У самих конкурсантов, помимо естественного для участия в таких мероприятиях волнения, множество ожиданий от предстоящей недели.

Участница областного этапа конкурса «Учитель года России» - учитель Крюковской средней школы Островского района Снежана Иванова настроена на получение нового опыта и новых впечатлений. «Я хочу получить удовольствие (и уже получаю удовольствие) от общения с коллегами. Я живу в маленьком поселке. Поэтому здесь мне нравится именно эта атмосфера позитивной энергии и люди, которые улыбаются»,- отметила педагог.

Снежана Иванова впервые участвует в областном этапе профессионального состязания, но у нее есть опыт участия в муниципальных конкурсах. За конкурсантку будут «болеть» ее коллеги и ученики. «Вся школа знает: ученики, учителя. Сказали, что все у меня получится. И я сама в себя верю», - сказала она.

Также впервые участвует в областном этапе конкурса «Воспитатель года» педагог детского сада №7 города Великие Луки Алла Белогорова. «В конкурсе решила участвовать, во-первых, чтобы испытать себя, во-вторых, чтобы поделиться опытом с коллегами и , возможно, перенять что-то у них»,- рассказала она. В целом, по словам воспитателя, конкурсы всегда очень благотворно сказываются на работе.

Обмен опытом и положительные эмоции ждет от участия в региональном этапе конкурса «Учитель-дефектолог года» и логопед Центра образования №1 специальной коррекционной общеобразовательной школы №6 Елена Петрова. «В этом году очень хотелось поучаствовать в конкурсе, поделиться своим опытом, познакомиться с опытом своих коллег, получить массу удовольствия от общения. Я надеюсь, что этот конкурс пройдет на высоте и мы получим много нового и полезного», - подчеркнула она. Педагог добавила, что ее решение поддержали и ученики, и коллеги, и руководители: «Все вместе с нами!»

Ее коллега - педагог-дефектолог Центра образования №1 специальной коррекционной школы №6 для Олеся Самсонова, участвует в областном конкурсе уже третий раз. «Для меня многие мероприятия знакомы. Хочется получить удовольствие, пообщаться, что-то перенять новое у коллег. Такие встречи всегда приятны. Но так как это конкурс, нужно настраиваться на победу!» - сказала она.

В этом году в четырех профессиональных состязаниях принимают участие 21 учитель, 20 воспитателей, 12 дефектологов и 9 психологов. Их ждут творческие задания, возможность показать свой профессионализм. Непростая работа предстоит и жюри - им придется выбирать лучших из лучших.

Светлана Синцова

Фото Вадима Боченкова