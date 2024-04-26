Общество

Около двух тысяч человек приняли участие в субботниках в Псковской области

На уборку улиц вышли сотрудники аппаратов правительства Псковской области и псковского областного Собрания депутатов сегодня, 27 апреля. Об этом сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

«Работники администрации, городских управлений и комитетов, муниципальных предприятий, организаций, а также жители Пскова тоже внесли свою лепту в наведение чистоты. В общей сложности в городе убрано 60 территорий. В субботниках приняли участие около 2 тысяч человек. Спасибо всем, кто не остался в стороне и помог сделать город чище и уютнее!» - рассказал глава города.

