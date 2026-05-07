 
Общество

Подрядчик благоустраивает территорию гдовского филиала Псковской межрайонной больницы

Завершение работ по реконструкции гдовского филиала Псковской межрайонной больницы проконтролировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочей поездки в муниципалитет в среду, 6 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве региона.

Фото здесь и далее: правительство Псковской области

Глава региона осмотрел палаты, кабинеты врачей, кабинет маммографии, рентген-кабинет, пищеблок, прачечную, пост скорой медицинской помощи и прилегающую территорию больничного комплекса.

В главном корпусе больницы ремонтные работы завершили, в помещениях еще ведется монтаж и пусконаладка оборудования. В ходе ремонта специалисты полностью заменили водопроводную систему и канализацию, обновили систему отопления.

В ходе осмотра медучреждения Михаил Ведерников обратил внимание на недочеты и поручил исправить их в кратчайшие сроки. 

На данный момент подрядчик занимается благоустройством территории — асфальтирует дорожное покрытие, обустраивает ограждение и наружное освещение.

Работы ведутся в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры здравоохранения» государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения». Модернизация первичного звена здравоохранения и улучшение условий для оказания медицинской соответствует целям и задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Также Михаил Ведерников посетил новую Гдовскую среднюю общеобразовательную школу. 

Ведерников Михаил Юрьевич

Губернатор Псковской области

