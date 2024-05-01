Общество

Открылся прием заявок для участия предприятий общепита в фудкорте на фестивале «Добрый рок»

Открыт прием заявок для участия предприятий общественного питания в фудкорте на фестивале «Добрый рок». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор фестиваля Андрей Семенов.

«Любой семейный или дружеский выезд с палатками на природу, да ещё в компании более 40 музыкальных групп, не может обойтись без полноценного, здорового и большого выбора питания. Далеко не всем интересно везти с собой кучу всего для готовки, варки, а естественные потребности организма требуют полноценного питания», - отметил он.

Более подробно о фудкорте тут. «Все вопросы и заявки по участию вашего предприятия питания и торговли на площадке фестиваля адресуем в WhatsApp 89633363526, 89319020235», - добавил Андрей Семенов.

Напомним, фестиваль «Добрый рок» пройдет на береговой линии Смолинского озера в поселке Палкино 5-7 июля 2024 года.

Информационную поддержку фестивалю оказывает «Наше радио Псков» (103.0 FM).