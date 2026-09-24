Из слесаря в начальники: как псковичи меняют профессии в 2026 году

С начала года псковичи обновили почти 25 тысяч резюме на платформе онлайн-рекрутинга. Эксперты платформы проанализировали активность соискателей и выяснили, как часто люди меняют профессии в резюме, а также какие карьерные треки дают наибольшую прибавку в зарплате. Анализ резюме показал, что в 2026 году работники сделали порядка трех тысяч вариантов уникальных карьерных маршрутов. Среди них есть как ожидаемые и массовые переходы — например, из бухгалтера в финансового аналитика или из слесаря в начальника участка — так и более редкие: из компьютерного мастера в разработчика ПО, из лаборанта в научного сотрудника.

«Наша аналитика показывает, что в 2026 году сотрудники стали активнее менять профессии и выходить на новые для себя роли. Этот тренд уже охватывает более 500 профессий, все варианты переходов наши аналитики собрали в разделе "Карьера" → "Профессии". Например, люди достаточно часто переходят из физического труда на так называемые "офисные профессии" Так, около 15% смен профессий приходится на переход из "синих воротничков" в белые, достаточно часто из рядовых работников сотрудники переходят на руководящие должности и получают довольно существенную зарплатную прибавку. Средний прирост дохода при карьерном переходе в этом году составляет +30%», — отметила руководитель направления «Навыки и карьера» hh.ru Марина Дорохова.

Аналитики hh.ru собрали примеры самых реальных показательных переходов из профессию в профессию с примерами роста зарплат с начала 2026 года. Одни из самых массовых переходов: из рабочих и линейных позиций.

Грузчики идут по карьерной лестнице по следующему маршруту: кладовщик, комплектовщик, приемщик товаров. При этом в 2026 году у работников были переходы с позиции грузчика на начальника склада и товароведа. И здесь рост доходов: с 66 600 рублей для грузчиков до 104 200 рублей для начальников складов.

Слесари переходят в начальники участков с повышением дохода с 84 тысяч до 110 тысяч рублей.

Помощники стоматологов становятся после переобучения стоматологами-терапевтами с ростом дохода с 80 тысяч до 170 тысяч рублей.

Бариста становятся не только официантами, но и менеджерами ресторана. В данном случае клиентский и операционный опыт становятся основой для перехода в управленческий сектор. Возможный рост доходов: с 77 тысяч рублей до 98 600 рублей.

Официанты достаточно часто меняют профессию на менеджера по продажам и наращивают доход на 40 тысяч до 110 тысяч рублей.

Мастера по ремонту компьютеров и оргтехники становятся ИТ-специалистами. Среди реальных маршрутов компьютерных мастеров зафиксированы переходы в Backend-разработчики и инженеры-программисты и ростом доходов: с 98 500 рублей до 200 500 рублей.

От одной точки старта — к многовекторной траектории, например, кассиры очень часто переходят в профессию бухгалтера с приростом дохода на 30 тысяч до 90 тысяч рублей.

Есть интересные переходы от простого экономиста с доходом от 80 тысяч рублей. до финансового аналитика с доходом от 200 тысяч рублей.

Системные администраторы переходят на позиции руководителей отделов ИТ-инфраструктуры, наращивая доход с 70 тысяч до 140 тысяч рублей.

Дата-сайентисты переходят в профессии уже напрямую связанные с ИИ и приносящие существенный прирост в зарплате: с 200 800 рублей на позиции дата-сайентиста до 400 тысяч и выше на позиции ML-инженера.

Frontend-разработчики достаточно массово меняют карьеру, переходя на позиции Fullstack-разработчиков, и здесь возможный рост доходов: со 150 500 рублей до 300 800 рублей.

Графические дизайнеры переходят на позиции UX/UI-дизайнеров, и здесь возможный рост доходов: со 120 тысяч рублей до 180 тысяч рублей.