«Дневной дозор»: нужно ли увеличить время уроков в школе?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему увеличения времени уроков в школе. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Дети — будущее страны. Оспаривать этот тезис никто не осмелится. Напротив, в попытках «вылепить» из девчонок и мальчишек достойных граждан своей страны на федеральном уровне регулярно обсуждают изменения в образовательной сфере. Вот лишь некоторые из сравнительно «молодых» идей: ввести в школах уроки, где дети будут знакомиться с азами правильного питания; добавить в расписание предмет «Важные дела», на котором учащиеся будут своими руками создавать необходимые вещи для помощи СВО; ввести уроки гольфа и уроки смысла жизни…
Откровенно говоря, все эти предложения пока так и остались нереализованными. Чего не скажешь об обязательных уроках труда. Их с 1 сентября 2024 года вводят во всех школах страны. О «подводных камнях» этой инициативы ранее мы уже рассказывали в программе «Дневной дозор».
Сегодня же хочется обсудить другую идею. Экс-министр просвещения Российской Федерации, президент Российской академии образования Ольга Васильева некоторое время назад заявила, что учителям сейчас не хватает 45-минутного урока. Они не успевают проверить домашнее задание и объяснить новый материал. В результате большая часть работы уходит школьникам на дом. А чтобы подобного не происходило, продолжительность школьных уроков следует увеличить.
Это вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Наряду с теми, кто опроверг высказывание о том, что времени не хватает, и указал на то, что современные дети и так слишком сильно загружены, нашлись те, кто идею поддержал. По их мнению, родителям, вернувшимся с работы, нередко приходится по вечерам примерять на себя роль педагога: сначала разбираться в школьных темах самим, а затем пытаться донести материал и до ребёнка. Раз уж на уроке он не успел уловить суть.
Так нужно ли увеличивать продолжительность школьных уроков? Этот вопрос в рамках программы «Дневной дозор» мы решили задать педагогам, психологам и представителям родительской общественности.
Предложение об увеличении продолжительности уроков никак не связано с профессиональными и научно обоснованными закономерностями интеллектуальной активности школьника. 45 минут - это время, которое сначала опытным путём, а затем и психологически обоснованно, вводилось на протяжении как минимум двухсот лет. И за это время школьники и их способности воспринимать информацию не стали иными, подчеркнула доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Псковского областного института повышения квалификации работников образования, депутат Псковской городской Думы Татьяна Пасман. Она добавила: к тому же в старших классах, где школьники проходят более сложные, требующие подробных объяснений темы, предусмотрен выход...
Гиперактивным детям, которых сегодня, по словам Татьяны Пасман, стало заметно больше, сложно бывает сконцентрироваться и во время 45-минутного урока. Если длиннее уроки делать не стоит, то, может быть, есть смысл пойти в обратную сторону?
В псковской гимназии №29 длительность уроков, например, не по 45 минут, а по 40. Об этом рассказала директор учреждения Елена Синева. Она заверила, что даже этого времени абсолютно достаточно для того, чтобы изучить необходимый материал. И «секрет успеха» здесь в том, чтобы следовать плану урока.
Нагрузка на педагогов, по словам Елены Синевой, сейчас достаточно высокая, несмотря на то, что появился электронный документооборот, а на помощь пришли гаджеты и интернет. Материал нужно найти, скачать, оформить — это тоже отнимает время. Так что затруднять работу педсостава ещё и увеличением длительности уроков — не лучшая идея.
45 минут урока вполне достаточно, а педагог объяснить новую тему может в течение 9-10 минут, поделилась наблюдениями учитель русского языка и литературы в великолукской школе №1, амбассадор Форума классных руководителей России Татьяна Рассолова. Она призналась, что успешно укладывается во временные рамки урока вот уже 38 лет. А если что-то и не успевает, то лишь потому, что слишком увлеклась в попытках поделиться своими знаниями с детьми. Что же касается учеников, то некоторые из них, по словам собеседницы, «долго возятся» с уроками дома не потому, что не успели вникнуть в тему в школе, а потому, что попросту не умеют организовывать своё время.
Говорить об увеличении времени уроков можно. Но только после того, как мы поймём, какие цели у нашего образования. Пока они размыты, убеждена советник губернатора Псковской области, многодетная мама Елена Полонская. А так быть не должно. Например, цель православного образования — воцерковление ребёнка; а целью советского образования, напротив, было привить атеизм и интерес к рабочим профессиям. А в современных светских школах все цели и концепции образования смазаны и, как заверила Елена Полонская, никто из чиновников ни разу их не озвучил. Да, перестройка системы образования началась, но пока она идёт криво.
Дольше 40-45 минут на уроке ребёнок не высидит, потому что будет постоянно отвлекаться, поделился мнением глава объединения СОЦПРОФ, депутат Госдумы Российской Федерации 6-го и 7-го созывов Сергей Вострецов. Он добавил: некоторые родители, может быть, действительно, недовольны тем, что после работы им приходится брать на себя ещё и роль учителя. Но это необходимо. Потому что «детьми в любом случае нужно заниматься дома», не сваливая эту обязанность только на педагогов.
О том, что все без исключения дети сейчас гиперактивные и неусидчивые, говорить неправильно. Все дети, как и все взрослые люди, разные, озвучила прописную истину семейный психотерапевт Румия Калинина. Впрочем она признала, что сейчас дети более свободны в плане выбора. И это их мироощущение само отвечает на вопрос о том, смогут ли они фокусировать внимание во время урока дольше сорока пяти минут.
Даже взрослый выносливый и ответственный человек может удерживать внимание на каком-то одном объекте всего 5-7 минут. Об этом говорят психологи. И потому идея увеличивать продолжительность школьных уроков кажется плохой большинству наших сегодняшних собеседников.
Конечно, в теории, сделать это можно. Может быть, даже не снизив при этом объём адекватно воспринятой информации. Для этого, правда, педагогам придётся приложить дополнительные усилия — придумать новые фишки и «завлекалки», предусмотреть смену деятельности, дать детям возможность самим что-то искать и исследовать. Вопрос лишь в том, будут ли рады такой перспективе учителя? Учитывая скромную зарплату, которую они получают, а ещё уровень ответственности и объём требований… Ответ очевиден.
И на этом фоне, пожалуй, куда более правильным со стороны федеральных чиновников было бы сосредоточиться на более глобальных проблемах сферы образования, не «изобретать велосипед» и не перекраивать устоявшуюся десятилетиями продолжительность уроков.
Светлана Пикалева