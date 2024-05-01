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Общество

«Дневной дозор»: нужно ли увеличить время уроков в школе?

02.05.2024 15:22|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему увеличения времени уроков в школе. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

Дети — будущее страны. Оспаривать этот тезис никто не осмелится. Напротив, в попытках «вылепить» из девчонок и мальчишек достойных граждан своей страны на федеральном уровне регулярно обсуждают изменения в образовательной сфере. Вот лишь некоторые из сравнительно «молодых» идей: ввести в школах уроки, где дети будут знакомиться с азами правильного питания; добавить в расписание предмет «Важные дела», на котором учащиеся будут своими руками создавать необходимые вещи для помощи СВО; ввести уроки гольфа и уроки смысла жизни…

Откровенно говоря, все эти предложения пока так и остались нереализованными. Чего не скажешь об обязательных уроках труда. Их с 1 сентября 2024 года вводят во всех школах страны. О «подводных камнях» этой инициативы ранее мы уже рассказывали в программе «Дневной дозор».

Сегодня же хочется обсудить другую идею. Экс-министр просвещения Российской Федерации, президент Российской академии образования Ольга Васильева некоторое время назад заявила, что учителям сейчас не хватает 45-минутного урока. Они не успевают проверить домашнее задание и объяснить новый материал. В результате большая часть работы уходит школьникам на дом. А чтобы подобного не происходило, продолжительность школьных уроков следует увеличить.

Это вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Наряду с теми, кто опроверг высказывание о том, что времени не хватает, и указал на то, что современные дети и так слишком сильно загружены, нашлись те, кто идею поддержал. По их мнению, родителям, вернувшимся с работы, нередко приходится по вечерам примерять на себя роль педагога: сначала разбираться в школьных темах самим, а затем пытаться донести материал и до ребёнка. Раз уж на уроке он не успел уловить суть.

Так нужно ли увеличивать продолжительность школьных уроков? Этот вопрос в рамках программы «Дневной дозор» мы решили задать педагогам, психологам и представителям родительской общественности. 

Предложение об увеличении продолжительности уроков никак не связано с профессиональными и научно обоснованными закономерностями интеллектуальной активности школьника. 45 минут - это время, которое сначала опытным путём, а затем и психологически обоснованно, вводилось на протяжении как минимум двухсот лет. И за это время школьники и их способности воспринимать информацию не стали иными, подчеркнула доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Псковского областного института повышения квалификации работников образования, депутат Псковской городской Думы Татьяна Пасман. Она добавила: к тому же в старших классах, где школьники проходят более сложные, требующие подробных объяснений темы, предусмотрен выход...

«Я считаю, что все эти идеи об увеличении времени урока - неправильные. В старших классах у нас и так есть возможность, если какие-то темы или какие-то предметы требуют большего времени на изучение нового материала, проводить уроки парами, то есть совмещать два урока, например, истории или два урока математики, проводить их последовательно. Но при этом всё равно в середине делают перерыв, потому что психологи считают, что психологическая и психическая активность ребенка ограничивается этим временем и требует затем перерыва. Сегодня количество гиперактивных детей больше, чем было раньше. Но я даже могу предположить, что это связано с тем, что и объем неактивного времени у современных детей очень велик. То есть это неравномерное распределение активности. Если в определенные годы и десятилетия дети целыми днями то побегают, то посидят книжку почитают, то пособирают что-то, то сегодня они очень много времени проводят за смартфоном или компьютером, и гораздо дольше у них продолжаются эти периоды неподвижности. Поэтому, когда ребенок отрывается от этих гаджетов, то, естественно, степень его активности гораздо выше, чем это было когда-либо».

Гиперактивным детям, которых сегодня, по словам Татьяны Пасман, стало заметно больше, сложно бывает сконцентрироваться и во время 45-минутного урока. Если длиннее уроки делать не стоит, то, может быть, есть смысл пойти в обратную сторону?

В псковской гимназии №29 длительность уроков, например, не по 45 минут, а по 40. Об этом рассказала директор учреждения Елена Синева. Она заверила, что даже этого времени абсолютно достаточно для того, чтобы изучить необходимый материал. И «секрет успеха» здесь в том, чтобы следовать плану урока.

«Вообще у нас урок состоит из нескольких стадий. Это и первая стадия организационного момента, актуализации знаний, возможно, здесь и опрос домашнего задания в различных форматах. Затем мы переходим к новой теме, ее изучаем, закрепляем и проводим рефлексию. И в общем-то эти 40 минут уже стали классическими. Но здесь нужно исходить из интересов не столько педагога, сколько из интересов учащегося. Вот именно 40 минут и смена видов деятельности позволяют ученику усвоить материал за этот период времени. А все, что нужно закрепить дома, выносится на домашнее задание». 

Нагрузка на педагогов, по словам Елены Синевой, сейчас достаточно высокая, несмотря на то, что появился электронный документооборот, а на помощь пришли гаджеты и интернет. Материал нужно найти, скачать, оформить — это тоже отнимает время. Так что затруднять работу педсостава ещё и увеличением длительности уроков — не лучшая идея.

45 минут урока вполне достаточно, а педагог объяснить новую тему может в течение 9-10 минут, поделилась наблюдениями учитель русского языка и литературы в великолукской школе №1, амбассадор Форума классных руководителей России Татьяна Рассолова. Она призналась, что успешно укладывается во временные рамки урока вот уже 38 лет. А если что-то и не успевает, то лишь потому, что слишком увлеклась в попытках поделиться своими знаниями с детьми. Что же касается учеников, то некоторые из них, по словам собеседницы, «долго возятся» с уроками дома не потому, что не успели вникнуть в тему в школе, а потому, что попросту не умеют организовывать своё время.

«Я участвовала в программе "Классная тема". Там объяснение темы занимает 9 минут. Но насколько же оно красочное, емкое, результативное, содержательное. Вполне достаточно учителю, чтобы объяснить новую тему, и вполне достаточно, чтобы это все закрепить. Просто нужно четко распределить время. Составить себе четкий план урока, разнообразить формы работы, их менять. А дети не успевают делать домашнюю работу, по большей части, из-за неорганизованности. Я провожу мониторинг включенности детей в какие-то дополнительные мероприятия, куда-то они ходят. Вот успевают те, кто ходит в спортивную секцию, успевают те, и учатся хорошо, кто ходит в художественную школу, музыкальную школу, занимается чем-то еще. Они умеют распределять свое время. А не успевают те, кто никуда не ходит, а сидит в телефоне». 

Говорить об увеличении времени уроков можно. Но только после того, как мы поймём, какие цели у нашего образования. Пока они размыты, убеждена советник губернатора Псковской области, многодетная мама Елена Полонская. А так быть не должно. Например, цель православного образования — воцерковление ребёнка; а целью советского образования, напротив, было привить атеизм и интерес к рабочим профессиям. А в современных светских школах все цели и концепции образования смазаны и, как заверила Елена Полонская, никто из чиновников ни разу их не озвучил. Да, перестройка системы образования началась, но пока она идёт криво.

«Инициатива об увеличении продолжительности урока не новая, действительно, я тоже эту инициативу не первый раз слышу, но что интересно: за последние, наверное, несколько лет, я думаю, что никто не слышал речей о целях самого образования. Потому что именно цель образования определяет все остальное. И после того, когда мы определимся, какие цели образования, можно чиновникам рассуждать о количестве минут и о новых предметах в образовательном процессе. Мы видим, что перестройка началась в системе образования, но она идет почему-то как-то все время косо, мимо, и опять мимо традиций, мимо православия, мимо истории. Ну сколько угодно: 40 минут, 50 минут, 60 минут, давайте час сделаем. Ну что дальше? Мы ввели "Разговоры о важном", безусловно, важный предмет. Во-первых, многое можно было рассказать в рамках обществознания, истории. У нас есть предметы и учителя, которые могут уже современные актуальные темы поднимать и рассказывать нашим детям. К сожалению, все очень часто сводится к формализму. Я вижу, как иногда на уроках детям просто включают видео через интернет. Но я думаю, что это неинтересно. И это как раз-таки зря потраченные минуты». 

Дольше 40-45 минут на уроке ребёнок не высидит, потому что будет постоянно отвлекаться, поделился мнением глава объединения СОЦПРОФ, депутат Госдумы Российской Федерации 6-го и 7-го созывов Сергей Вострецов. Он добавил: некоторые родители, может быть, действительно, недовольны тем, что после работы им приходится брать на себя ещё и роль учителя. Но это необходимо. Потому что «детьми в любом случае нужно заниматься дома», не сваливая эту обязанность только на педагогов.

«Длина урока никак не повлияет на знание ребенка, может быть, еще и хуже. Просто будет выкинутая информация. Учителям, может быть, конечно, удобнее будет оттарабанить полтора часа подряд и поставить себе галку, что урок проведен. Понятно, что дети непростые, и понятно, что если родители не будут заниматься детьми и контролировать их, чтобы они домашнее задание делали, вместе с ними это разбирать, то усваивание материала будет намного хуже, потому что все дети разные, да и взрослые все разные, у всех психология разная, один может усваивать материал, другой - нет. Всегда так было. Поэтому если родители заинтересованы в своих детях, то у них успеваемость получше, усваивание материала лучше». 

О том, что все без исключения дети сейчас гиперактивные и неусидчивые, говорить неправильно. Все дети, как и все взрослые люди, разные, озвучила прописную истину семейный психотерапевт Румия Калинина. Впрочем она признала, что сейчас дети более свободны в плане выбора. И это их мироощущение само отвечает на вопрос о том, смогут ли они фокусировать внимание во время урока дольше сорока пяти минут.

«Раньше ты должен был сидеть на уроках, у нас не было выбора. Мы не представляли себе, что можно по-другому. То теперь жизнь такова, что как будто бы выбор есть всегда: хочу - сижу, хочу - не сижу. Почему я так говорю? Потому что на самом деле, когда родители приходят и жалуются на невнимательность своих детей, я им задаю вопрос: "Есть ли занятия, за которыми ребенок может сидеть долго и усидчиво?" Я сейчас не говорю про телефон и компьютерные игры. И родители чаще всего говорят: "Да". Например, рисует, может час рисовать, никуда не отвлекаться, или конструктор собирает, или пиццу готовит, и так далее, и так далее. То есть я к тому, что здесь эта свобода выбора приводит к тому, что ребенок может сосредоточиться, но ему важно, чтобы это было для него интересно, чтобы это имело для него субъективный смысл. К сожалению, школа не всегда преподносит знания именно так, чтобы это было интересно и имело субъективный смысл». 

Даже взрослый выносливый и ответственный человек может удерживать внимание на каком-то одном объекте всего 5-7 минут. Об этом говорят психологи. И потому идея увеличивать продолжительность школьных уроков кажется плохой большинству наших сегодняшних собеседников. 

Конечно, в теории, сделать это можно. Может быть, даже не снизив при этом объём адекватно воспринятой информации. Для этого, правда, педагогам придётся приложить дополнительные усилия — придумать новые фишки и «завлекалки», предусмотреть смену деятельности, дать детям возможность самим что-то искать и исследовать. Вопрос лишь в том, будут ли рады такой перспективе учителя? Учитывая скромную зарплату, которую они получают, а ещё уровень ответственности и объём требований… Ответ очевиден.

И на этом фоне, пожалуй, куда более правильным со стороны федеральных чиновников было бы сосредоточиться на более глобальных проблемах сферы образования, не «изобретать велосипед» и не перекраивать устоявшуюся десятилетиями продолжительность уроков.

Светлана Пикалева 

Теги: #школа #Дневной дозор #урок
Источник: Псковская Лента Новостей
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