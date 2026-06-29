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Мужчины от 25 до 40 лет чаще всего страдают лудоманией

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Мужчины от 25 до 40 лет чаще всего впадают в зависимость от азартных игр, сообщили в «Центре борьбы с лудоманией». По их данным, только до 10% зависимых обращаются за специализированной помощью. А автор «Лудочата — проекта помощи выздоравливающим игрокам», лудоман в завязке Сергей Перевозчиков считает, что эти цифры могут быть даже завышенными, и что за помощью обращается 1-2% игроков.

«Когда я сам играл, первые полгода думал, что я только один такой идиот, который проигрывает деньги. А потом стало понятно, что таких, как я, сотни тысяч, далеко не все готовы обращаться за помощью», — сказал Сергей Перевозчиков.

Человек может долго не воспринимать свое состояние как заболевание, потому что игровая зависимость развивается постепенно, пояснил клинический психолог, специалист сервиса Alter Евгений Щеглов.

«На ранних этапах сохраняется убеждение, что ситуацию можно контролировать самостоятельно», — отметил специалист.

По словам Евгения Щеглова, зависимые могут воспринимать происходящее не как психическое расстройство, а как слабость характера или недостаток силы воли. А это усиливает стигматизацию и откладывает обращение за помощью, пишут «Известия».

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